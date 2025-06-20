فيديو | أتشيربي يتشاجر مع أحد مشجعي باريس سان جيرمان ويُعنفه غاضبًا: أنا مجنون وسأضربك بشدة !

مدافع إنتر يرد على الاستفزاز: "باركولا؟ لا أحب أن يتم الاستهزاء بي".

أكد كريستيان كيفو أن هزيمة إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان لا تزال عالقة في أذهان لاعبي الفريق، وما حدث مع لاعبه فرانشيسكو أتشيربي يؤكد هذه الحقيقة.

فقد دخل المدافع النيراتزوري في مشادة مع شخص يرتدي قميص باريس سان جيرمان أثناء توقيعه على الأوتوجرافات والتقاط الصور مع بعض المشجعين في مركز تدريب إنتر في كأس العالم للأندية.

على وجه التحديد، بدأ الأمر عندما سخر هذا المشجع من أتشيربي، مذكراً إياه بما حدث مع باركولا في نهائي موناكو الذي خسر فيه إنتر بخماسية نظيفة.