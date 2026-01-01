Enzo Maresca Chelsea 2025Getty Images
Chris Burton و علي سمير

بعد إقالة ماريسكا بشكل رسمي .. تشيلسي يستهدف التعاقد مع اسم صادم لتدريب الفريق بعد رحيل الإيطالي

إمكانية التعاقد معه ستكون أسهل ما يمكن

يقال إن تشيلسي يفكر في مرشح مفاجئ ليحل محل إنزو ماريسكا الذي يتعرض لانتقادات شديدة، مع تكهنات حول تغيير آخر في الإدارة في ستامفورد بريدج.

تشيلسي أعلن بشكل رسمي، اليوم، الخميس، عن إقالة المدرب الإيطالي من منصبه بشكل فوري، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول توتر في العلاقة بينه وإدارة النادي اللندني.

  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    إقالة ماريسكا من تدريب تشيلسي

    بعد نهاية مخيبة للآمال لعام 2025. لم يحقق الفريق سوى فوزين في ثماني مباريات في جميع المسابقات في ديسمبر. أحدهما كان ضد كارديف من دوري الدرجة الأولى في كأس كاراباو، مما يعني أن الفريق لم يحقق سوى فوز واحد فقط - على أرضه أمام إيفرتون - في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    يتمتع ماريسكا بسمعة طيبة بعد أن قاد الفريق إلى الفوز في دوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية الموسم الماضي، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، فإن البلوز قرروا التخلي عنه بشكل رسمي.

    وقال الصحفي "ديفيد أورنستين" إن قرار ماريسكا تحدث مع تشيلسي مرتين في نهاية شهر أكتوبر الماضي، حول إمكاني رحيله عن النادي وانتقاله إلى مانشستر سيتي خلفًا لبيب جوارديولا، خاصة وأن عقده مع البلوز يتيح له هذه الإمكانية.

    • إعلان

  • الإيطالي أثار غضب مسؤولي تشيلسي بتصريحاته

    موقع "تيم توك" يفيد بأن مصادر رفيعة المستوى في ستامفورد بريدج تعتبر أن ماريسكا كان يسير بشكل جيد في بداية مسيرته، وأقنع إدارة النادي بإمكانية قيادة الفريق للمنافسة على البطولات.

    ومع ذلك، تحدث ماريسكا علنًا قبل الفوز المذكور على إيفرتون وألمح إلى مشاكل ناشئة وراء الكواليس. وأشار إلى أن الدعم على مستوى مجلس الإدارة ليس كما ينبغي، بالنظر إلى كل ما حققه.

    يُزعم أن هذه التعليقات فاجأت مسؤولي تشيلسي وأن المالكين "تود بولي وبهداد إقبالي" أصيبا بالصدمة والانزعاج. ومن الواضح أنهما "لن يتسامحا مع التشكيك في إدارتهم".

    وتابع مصدر اموقع الإنجليزي قائلاً: "لقد انقلبت الأمور رأساً على عقب، فقد كان تأثير تصريحات إنزو سيئاً للغاية. لقد تلاشى الآن كل ما اكتسبه من سمعة طيبة خلال أول 18 شهراً من عمله".

  • Liam RoseniorGetty

    اسم غير متوقع

    كما أفادت التقارير أن "إدارة تشيلسي تعتقد أن لديها بالفعل مدربًا داخليًا يعتقدون أنه جاهز لتولي المنصب". هذا الرجل هو ليام روسينيور، الذي يتولى حاليًا زمام الأمور في نادي ستراسبورج الشقيق لنادي تشيلسي.

    أبهر المدرب السابق لديربي وهال سيتي الجميع في فرنسا، ويتمتع بعقلية ستنال إعجاب الكثيرين داخل وخارج الملعب في غرب لندن. سبق أن صرح روسينيور لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز الرسمي: "أؤمن بالمخاطرة، واللعب من الخلف، ومحاولة السيطرة على الكرة، والتعبير عن الذات بالكرة، والقدرة على ارتكاب الأخطاء. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء هنا أدت إلى أهداف، لكنني أعلم أن اللاعبين سيتحسنون من هذه الأخطاء.

    "هذا هو السبب الذي جعل اللاعبين مهتمين بقدومي إلى هنا، لذا من الرائع أنهم يدعمون ما أفعله، ويتفقون مع ما أؤمن به. هذا يمنحني الثقة للذهاب وتطبيق أفكاري".

    وأضاف عن توليه منصب المدير الفني: "الإدارة تجعلك تقضي ليالي بلا نوم، لكن مع الخبرة، أتعلم أن أتقبل أنني لا أستطيع دائمًا التحكم في الفوز أو الخسارة. لهذا السبب أركز على العملية، وأحاول الاستمتاع بكل ما نفعله على طول الطريق، دون النظر إلى المستقبل البعيد أو وضع أهداف كبيرة.

    "المتطلبات العقلية والبدنية والعاطفية لكونك مديرًا مختلفة جدًا. سواء فزت أو خسرت، عليك أن تكون الشخص الذي يقف أمام المجموعة في نهاية المباراة، ويزودهم بالطاقة المناسبة والرسائل المناسبة. وللقيام بذلك بشكل صحيح، أتعلم أنه يجب عليك أن ترتاح وتستعيد عافيتك في الأوقات المناسبة.

    "أنا مدمن على كرة القدم، لذا ليس من السهل القيام بذلك، لكنني أعمل باستمرار على إدارة نفسي بشكل أفضل".

  • مساعد روني في تشيلسي؟ مسيرة روسينيور التدريبية

    روسينيور، الذي كان مساعدًا لأسطورة مانشستر يونايتد واين روني في ديربي كاونتي قبل أن يتولى زمام الأمور بنفسه، لم يعمل قط في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب رئيسي. لكنه لعب في هذا المستوى كلاعب مع فولهام وريدينج وهال سيتي وبرايتون.

    وهو مرتبط بعقد مع ستراسبورج حتى عام 2028 - حيث يحتل فريقه المركز السابع في الدوري الفرنسي، خارج المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الأوروبية - ومن المتوقع أن يكون الاتفاق معه سهلًا بعد إقالة ماريسكا، لأنه يعمل بفريق تابع لإدارة البلوز.

    ومن جانبه أكد أورنستين أنباء التفاوض مع روسينيور، ونفى في الوقت ذاته إمكانية التفكير في أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس الذي قدم مستويات جيدة مع الفريق، وقاده للحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

