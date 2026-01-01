chelsea-enzo-maresca(C)Getty Images
خطوة لخلافة جوارديولا؟ "ديسمبر العصيب" يثير التوتر في تشيلسي واتجاه نحو إقالة ماريسكا

أوقات صعبة يعيشها الإيطالي في ملعب ستامفورد بريدج

أصبح المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، على أعتاب الانضمام إلى قائمة طويلة من المدربين المقالين في تشيلسي، بعد ارتفاع حالة التوتر داخل النادي الإنجليزي بسبب النتائج الأخيرة.

 يتعرض الإيطالي لضغوط شديدة بعد سلسلة من النتائج السيئة التي شهدت فوز البلوز في مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز - وهو الفوز على إيفرتون الذي وصف التحضير له بأنه "أسوأ 48 ساعة" قضاها في النادي.

المدرب الإيطالي غاب كذلك عن المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأخيرة أمام بورنموث، والتي تعادل فيها الفريق 2/2، وذلك بسبب شعوره بالإعياء عقب اللقاء.

    ماريسكا تحت الضغط بعد نتائج تشيلسي السيئة في ديسمبر

    في تقرير جديد من شبكة "سكاي سبورتس" ، يُعتقد أن تشيلسي يدرس إمكانية إقالة ماريسكا بعد شهر ديسمبر العصيب الذي شهد خروج النادي من سباق اللقب وتراجعه إلى المركز الخامس في جدول الدوري - بفارق 15 نقطة عن المتصدر آرسنال.

    تعرض فريق غرب لندن لهزيمتين أمام ليدز يونايتد وأتالانتا في الدوري ودوري أبطال أوروبا في بداية الشهر، كما يحتل فريق ماريسكا المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الأوروبي، مما يعني أنه يحتاج فعليًا إلى الفوز على بافوس ونابولي في آخر مباراتين له ليحظى بفرصة التأهل تلقائيًا إلى دور الـ16.

    كما تعادل تشيلسي مرتين مع بورنموث ومرة واحدة مع نيوكاسل يونايتد في ديسمبر، بينما خسر 2-1 أمام أستون فيلا السبت الماضي - وهي نتيجة تعني أنه خسر 13 نقطة من مراكز متقدمة في الدوري هذا الموسم، ست منها تم إهدارها في ستامفورد بريدج.

    حجز رجال ماريسكا مكانهم في نصف نهائي كأس كاراباو، حيث سيواجهون آرسنال في مباراة ذهاب وإياب الشهر المقبل، على الرغم من أن فوزهم 3-1 في ربع النهائي على كارديف سيتي، متصدر دوري الدرجة الأولى، كان متوقعًا.

  • الإيطالي أثار الدهشة بتصريحاته الغامضة بعد فوز إيفرتون

    في الفوز الوحيد الآخر الذي حققه تشيلسي في ديسمبر، أثار ماريسكا الدهشة عندما قال إن الفترة التي سبقت فوز فريقه 2-0 في الدوري على إيفرتون بقيادة ديفيد مويس كانت "أسوأ 48 ساعة" له منذ تعيينه في يونيو 2024.

    عندما سُئل عن من كان يقصد عندما أشار إلى ما اعتبره نقصًا في الدعم، أكد المدرب البالغ من العمر 45 عامًا أنه "يحب" مشجعي تشيلسي، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان ينتقد المالكين المشاركين للنادي - المستثمر الأمريكي تود بولي وشركة كلياركابيتال، التي يقودها بهداد إقبالي.

    قال ماريسكا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "هذا هو السبب الذي يجعلني أشيد باللاعبين، لأنهم رغم المشاكل العديدة التي يواجهونها، إلا أنهم يقدمون أداءً جيدًا بعد أسبوع معقد. منذ انضمامي إلى النادي، كانت الساعات الـ 48 الماضية هي أسوأ 48 ساعة منذ انضمامي إلى النادي لأن الكثير من الناس لم يدعمونا. لذلك، أنا سعيد جدًا لمالو (غوستو) في تلك اللحظة (هدفه)، لأن جهود مالو والآخرين أظهرت أنهم جميعًا موجودون ويريدون مساعدة هذا النادي".

    وأضاف: "أسوأ 48 ساعة منذ انضمامي إلى النادي لأن الناس لم يدعموني أنا والفريق. بشكل عام. أنا أحب المشجعين، وأنا سعيد جدًا بهم".

    صحيفة "تيليجراف" قالت إن صافرات الاستهجان التي تم إطلاقها ضد ماريسكا بعد التعادل الأخير مع بورنموث في الدوري الإنجليزي، جعلت الأوضاع تتوتر كثيرًا بينه وبين إدارة النادي.

    تشيلسي وماريسكا يواجهان شهر يناير "الحاسم"

    بعد تصريحاته عقب مباراة إيفرتون، وبالإضافة إلى الأداء المقلق لتشيلسي، تزعم قناة سكاي سبورتس - وكذلك كل من "جارديان" و"تيليجراف" - أن ماريسكا بحاجة إلى إيقاف تراجع النادي في يناير إذا أراد البقاء في ستامفورد بريدج.

    يبدأ تشيلسي عام 2026 برحلة صعبة إلى مانشستر سيتي المتألق يوم الأحد، مع إيقاف لاعب الوسط المؤثر مويسيس كايسيدو عن المباراة في ملعب الاتحاد بعد تراكم البطاقات الصفراء.

    سيبدأ فريق ماريسكا مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي برحلة إلى تشارلتون أثليتيك يوم السبت 10 يناير، قبل أن يستقبل آرسنال في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس كاراباو بعد أربعة أيام.

    سيتم إيقاف كايسيدو أيضًا عن تلك المباراة، بعد حصوله على إنذارات في الفوزين السابقين على ولفرهامبتون واندررز وكارديف على التوالي، وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 3 فبراير في ملعب الإمارات.

  • فترة صعبة في دوري أبطال أوروبا

    سيستضيف تشيلسي أيضًا فريق بافوس القبرصي الصغير في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 21 يناير، بينما سيختتم الفريق الفائز مرتين بالبطولة مبارياته في الدوري برحلة إلى نابولي - الذي يديره المدرب السابق للبلوز أنطونيو كونتي - بعد أسبوع.

    يحتل فريق ماريسكا حالياً المركز الثالث عشر في الترتيب - بفارق نقطتين عن المراكز الثمانية الأولى التي تتأهل تلقائياً إلى دور الـ16. إذا أنهى الفريق الموسم في المركز التاسع إلى الرابع والعشرين، فسيخوض مباريات ذهاب وإياب في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

    كما سيخوض تشيلسي، الذي يعاني من تراجع في المستوى، مباريات الدوري ضد فولهام (خارج أرضه، الأربعاء 7 يناير)، وبرينتفورد (على أرضه، السبت 17 يناير)، وكريستال بالاس (خارج أرضه، الأحد 25 يناير) الشهر المقبل.

    خطوة نحو مانشستر سيتي؟

    بعد أن قاد ليستر سيتي للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023-24، تم تعيين ماريسكا مدربًا لتشيلسي بعقد مدته خمس سنوات. حل محل ماوريسيو بوتشيتينو على رأس ستامفورد بريدج بعد أن غادر الأرجنتيني بالتراضي بعد موسم واحد فقط في النادي.

    وفي موسمه الأول الكامل في منصبه، قاد ماريسكا تشيلسي إلى كل من دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما احتل النادي أيضًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

    أقال مالكا تشيلسي بولي وكليارليك المدير الفني توماس توخيل في سبتمبر 2022 ووظفا جراهام بوتر خلفًا له، لكنهما أقالوا المدير الفني السابق لبرايتون وهوف ألبيون بعد أقل من سبعة أشهر في منصبه في أبريل 2023.

    وفي حالة انضمامه لقائمة المقالين من تدريب تشيلسي، قد يعني ذلك إمكانية انتقال ماريسكا إلى مانشستر سيتي لتدريب الفريق الإنجليزي، وسط أنباء اقتراب بيب جوارديولا من الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

