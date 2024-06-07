سباق انتخابات الأندية .. "التزكية" عنوان الاتحاد والنصر وأسرار خلافات ابن نافل في الهلال ومرشح لم يلحق بالأهلي!

كواليس مثيرة في انتخابات الأندية..

أغلقت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، باب الترشح لمقاعد رئاسة وعضوية أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - النصر - الاتحاد - الأهلي) وقيد الناخبين، لفترة انتخابية جديدة.

وعلى مدار 5 أيام، شهدت أجواء الترشح لانتخابات أندية الصندوق، العديد من المفاجآت المثيرة، بين ترشح وانسحاب في الهلال، وتزكية منتظرة في الاتحاد، وإعلان مفاجئ من رئيس الأهلي قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.

ووفق لائحة اللجنة، يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، في الفترة بين 8-12 يونيو، ثم الطعن ضد القائمة الأولية، في 13 يونيو، والنظر في الطعون لمدة 4 أيام، بين يومي 14 و17 يونيو، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين خلال يومي 18 و19 يونيو، تمهيدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 20 من الشهر الجاري.

وعقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، يتم فتح باب الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في 21 يونيو، ثم النظر في الطعون خلال يومي 22 و23 يونيو، قبل اعتماد وكيل الوزارة للشؤون الرياضة والشباب.