إعجاب يكفي لاشتعال العواطف.. سيرخيو راموس يتفاعل مع "رقصة ريال مدريد الأخيرة!"

أعاد قائد ريال مدريد السابق، سيرخيو راموس، إشعال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام بالتفاعل مع منشور أثار موجة واسعة من التكهنات بشأن إمكانية عودته إلى النادي الملكي لإحياء ما وصفه الجمهور بـ"الرقصة الأخيرة".
وجاء تفاعل راموس على شكل "إعجاب" تركه على منشور لحساب "MadridXtra" الشهير، وهي خطوة بدت صغيرة في ظاهرها، لكنها كانت كفيلة بإعادة النقاش حول مستقبل اللاعب المخضرم واحتمالات ارتدائه القميص الأبيض مرة أخرى قبل اعتزاله النهائي.
ونشر حساب MadridXtra صورة مركّبة لراموس مرتديًا قميص ريال مدريد، مرفقة بعبارة: "One last dance" أو "رقصة أخيرة". وما إن ظهر "الإعجاب" من حساب المدافع الأندلسي حتى انفجرت مواقع التواصل بتعليقات جماهيرية وتحليلات إعلامية، تتساءل عن مدى جدية اللاعب في فتح باب العودة وهل النادي نفسه قد يمهّد الطريق أمام خطوة كهذه، خاصة في ظل عدم استقرار خط الدفاع هذا الموسم.