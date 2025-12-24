قبل أن يصبح بنزيما الجديد .. ليون لديه ما يكفي لإحياء مسيرة إندريك و"مصير مُظلم" ينتظره مع ريال مدريد

أخيرًا تم الإعلان عن "السر" الذي عرفه الجميع منذ أكثر من شهر، إندريك إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حتى يجد مستواه المفقود في سانتياجو برنابيو.

وصل إلى ريال مدريد وسط توقعات ضخمة، بأنه سيسر على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدريكو فالفيردي وغيرهم من النجوم اللاتينيين، ولكنه سار في طريق مختلف تمامًا دفع إدارة النادي للتدخل.

لظروف كان يمكنه تغييرها وأخرى خارجة عن إرادته مثل الإصابات وتغيير المدربين "رحيل كارلو أنشيلوتي وقدوم تشابي ألونسو"، كان على إندريك الخروج من دائرة الراحة على دكة البدلاء واختبار نفسه في مكان مختلف.

اسمه ارتبط بالعديد من الفرق، في الدوريات الإنجليزي والألماني والفرنسي، ليقع اختياره على ليون، منضمًا في صفقة إعارة لمدة 6 أشهر دون وجود أي خيار للشراء.

عندما يسمع عشاق ريال مدريد اسم ليون، تظهر حالة من الرومانسية، ويقول بعضهم :"سيعود لنا كريم بنزيما جديد"، ولكن بعيدًا عن تلك الأحلام، دعونا نتحدث عن الواقع الذي ينتظر إندريك على الأراضي الفرنسية..