فيديو | "كريستيانو يجب الاستماع له" .. هييرو : الفوضى الإدارية أفسدت مهمتي مع النصر ورونالدو لم يتدخل سوى في هذه الأمور!

بين مؤيد ومعارض، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الساعة في دوري روشن السعودي، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مهاجم النصر أبدى اعتراضه على سياسة الانتقالات بالنادي، والصفقات القوية التي أبرمها الهلال مقارنة مع باقي المنافسين، خاصة الانتقال المثير للجدل لكريم بنزيما من الاتحاد إلى الزعيم.

البعض هاجم رونالدو بسبب إضرابه عن اللعب مع النصر، وغيابه لـ3 مباريات اعتراضًا على ما حدث في السوق، والبعض الآخر حاول الدفاع عنه، ومنهم فيرنادو هييرو المدير الرياضي السابق للعالمي.