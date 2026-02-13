فيديو | "كريستيانو يجب الاستماع له" .. هييرو : الفوضى الإدارية أفسدت مهمتي مع النصر ورونالدو لم يتدخل سوى في هذه الأمور!

وأما عن فترته مع النصر بشكل عام:"لو كنت تتحدث عن وجود فوضى رياضية في بناء الفريق أو من الناحية الإدارية، لقد تواجدت لمدة عام واحد فقط، عملت مع رئيسين ومدربين، بالإضافة إلى العديد من التغييرات الأخرى".
وواصل حديثه:"كرة القدم بحاجة إلى استقرار ورؤية، لو تحدثنا عن فريق كبير فهذا أمر ضروري، وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وتحدثت عن بعض إنجازاتنا في مؤتمر صحفي، قمنا بعمل جيد وكنا على وشك التأهل إلى النهائي".
وأوضح:"هناك ضوضاء كثيرة حول النادي، تغييرات عديدة، مدير رياضي جديد يرحل وآخر يأتي، وكذلك بالنسبة للاعبين، ولكن لم تكن هناك مشكلة، الأزمة كانت مع المسؤولين بشكل أكبر".
وعن صفقات النصر:"حاولنا التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب، ولكن هناك أسماء رفضت الانضمام لنا، نفس الأمر بالنسبة للأندية التي لم تقبل ببيع نجومها، مما جعلنا نتوجه إلى أسماء بديلة أو لاعبين شباب يمكنهم المشاركة في دوري أبطال آسيا".
وعن الدعم المالي:"كمدير رياضي ليس كل ما أطلبه يتم الموافقة عليه، كنت أبحث عن أفضل الخيارات الممكنة، ولكن في بعض الأوقات كان يتم رفض التعاقدات بسبب ارتفاع أسعار بعض اللاعبين وأنا أتفهم ذلك جدًا".
ملف رحيل تاليسكا:"القرار كان جماعيًا، يشمل المدرب والمدير الرياضي والمدير التنفيذي، كما تناقشنا مع رئيس مجلس إدارة النادي".