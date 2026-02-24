إصابة وجراحة لوفتوس تشيك.. متى يعود نجم ميلان للملاعب؟!

أعلن نادي ميلان في بيان صدر بعد ظهر يوم الإثنين أن اللاعب روبن لوفيتوس تشيك تعرض لصدمة وجه خطيرة أدت إلى كسر في النتوء السنخي للفك. وتم إدخال اللاعب إلى قسم جراحة الوجه والفكين وعيادة الأسنان في أحد المستشفيات المتخصصة حيث خضع لعملية جراحية تحت إشراف الطبيب لوكا أوتيليتانو.

وأكد النادي أن العملية الجراحية التي استهدفت تقليل الكسر وتثبيته تكللت بالنجاح التام. وأضاف البيان أن روبن يتمتع بحالة جيدة وقد غادر المستشفى بالفعل لبدء برنامج التأهيل. وتقدر الفترة الزمنية اللازمة للتعافي والعودة إلى الملاعب بنحو ثمانية أسابيع تقريبًا.