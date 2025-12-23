Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

كشف مفاجأة في إصابة محمد سيماكان! .. جورج جيسوس يتحدث عن ميركاتو النصر وموقف كريستيانو رونالدو من مواجهة الزوراء

ماذا قال جورج جيسوس؟

تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، عن عددٍ من الملفات المهمة؛ وذلك قبل مواجهة الزوراء العراقي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

النصر يستضيف الزوراء، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ويتواجد النصر والزوراء في "المجموعة الرابعة" من المسابقة الآسيوية؛ إلى جانب كل من استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وجوا الهندي.

    أهمية مباراة النصر ضد الزوراء رغم ضمان التأهُل!

    في البداية.. أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، على أهمية مواجهة الزوراء العراقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ على الرغم من ضمان قلعة العالمي التأهُل إلى ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.

    وحجز النصر بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، وكمتصدر لمجموعته الرابعة، مهما كانت نتيجة مباراته ضد الزوراء؛ وذلك بعد أن جمع 15 نقطة "العلامة الكاملة"، في الخمس جولات الماضية.

    جيسوس أرجع في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزوراء، أهمية هذه المواجهة رغم ضمان التأهُل؛ إلى أنها الأولى للفريق النصراوي، بعد فترة توقف طويلة.

    ولم يلعب النصر أي مباراة رسمية؛ منذ الفوز (4-0) على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني يوم 26 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2".

    وأشار جيسوس إلى أن مواجهة الزوراء، ستكون مهمة للغاية للنصر؛ من أجل استرجاع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، حساسية المباريات مجددًا.

    موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والزوراء الآسيوية

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، عن موقف الأسطورة كريستيانو رونالدو من مواجهة الزوراء العراقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2".

    رونالدو "40 سنة" لم يُشارك في أي مباراة مع النصر، في مسابقة دوري أبطال آسيا "2" - حتى الآن -؛ بحجة إراحته للقاءات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاصة مع تقدمه في العمر.

     لكن.. البعض شكك في هذه الحجة سالفة الذكر، مؤكدين أن الأسطورة البرتغالية يرفض المشاركة في بطولة بحجم دوري أبطال آسيا "2"، لأنها لا تُناسب اسمه؛ لتأتي مباراة الزوراء بعد فترة توقف طويلة، لتكون اختبارًا جديدًا لكشف السبب وراء الغياب.

    وهُنا.. أعلن جيسوس أن كريستيانو رونالدو، سيتواجد في قائمة نادي النصر ضد الزوراء، مساء غدٍ الأربعاء؛ وذلك بشكلٍ مبدئي.

    وأضاف المدير الفني البرتغالي: "لكننا لدينا حصة تدريبية أخيرة؛ سنرى ماذا سيحدث فيها، قبل اتخاذ القرار النهائي".

  • سبب مفاجئ وراء إصابة محمد سيماكان مع نادي النصر

    وعلى جانب آخر.. تطرق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، للحديث عن إصابة النجم الفرنسي محمد سيماكان، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

    سيماكان سيغيب عن النصر، لفترة تصل إلى 4 أسابيع "شهر"؛ بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، خلال اليومين الماضيين.

    وعن ذلك يقول جيسوس: "سيماكان عانى من نزلة برد شديدة؛ أثرت بشكلٍ كبير على عضلاته".

    وأوضح المدير الفني البرتغالي أن الأمر تطور مع المدافع الفرنسي؛ إلى الإجهاد العضلي، الذي سيغيبه لعدة مباريات عن النصر.

  • هل سيتعاقد النصر مع لاعب ارتكاز أجنبي "رقم 6"؟

    وأخيرًا.. أعلن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، إجراء مجموعة من التعاقدات؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    إلا أن جيسوس رفض تأكيد تعاقد النصر، مع لاعب ارتكاز أجنبي "رقم 6"؛ قائلًا: "هذا المركز مهم، أنا أعرف ذلك جيدًا؛ لكن.. في كرة القدم الأمور متقلبة".

    وشدد المدير الفني البرتغالي على أن ما يحدث في الفريق، خلال شهر يناير "المهم"؛ هو ما سيتحكم في سوق الانتقالات الشتوية، بشكلٍ كبير.

    وأعطى جيسوس مثالًا، بمعاناة النصر من نقصٍ عددي كبير في خط الدفاع حاليًا؛ بعد إصابة الثنائي الإسباني إينيجو مارتينيز والفرنسي محمد سيماكان، خلال الأيام الماضية.

    وأنهى جورج جيسوس تصريحاته؛ بالقول: "لذلك.. قد نخطط للتعاقد مع لاعب في مركز ما؛ ثم تجبرنا الظروف خلال شهر يناير، لتغيير الحسابات تمامًا".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

