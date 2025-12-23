كشف مفاجأة في إصابة محمد سيماكان! .. جورج جيسوس يتحدث عن ميركاتو النصر وموقف كريستيانو رونالدو من مواجهة الزوراء

تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، عن عددٍ من الملفات المهمة؛ وذلك قبل مواجهة الزوراء العراقي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

النصر يستضيف الزوراء، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ويتواجد النصر والزوراء في "المجموعة الرابعة" من المسابقة الآسيوية؛ إلى جانب كل من استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وجوا الهندي.