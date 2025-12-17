ضربة قوية .. إصابة لاعب مانشستر سيتي أمام برينتفورد

كان بوب يعتبر أحد ألمع المواهب التي تخرجت من أكاديمية شباب مانشستر سيتي عندما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2023-24، لكن الإصابات المتكررة حدّت من وقت لعبه في النادي، مما أعاق تقدمه كلاعب.
وفي الموسم الحالي، شارك الشاب في خمس مباريات فقط في الدوري وتراجع ترتيبه ببطء خلف جيريمي دوكو، حيث لم يلعب سوى 720 دقيقة على أرض الملعب وساهم بتمريرة حاسمة واحدة فقط، جاءت في فوز سيتي 4-0 على وولفز في المباراة الافتتاحية للموسم.
على الرغم من وقت لعبه المحدود، لا يزال جوارديولا يدعم بوب، حيث قال المدرب الإسباني في وقت سابق من الموسم: "أنا سعيد جدًا بعودته. لا أعرف كم مضى من الوقت منذ أن لعب 90 دقيقة، ربما عام واحد، لكنه قوي جدًا ومنضبط في الأمور الدفاعية، ويشكل تهديدًا لا يصدق في المساحات الصغيرة. آمل أن يكون بصحة جيدة. كل ما أطلبه منه هو أن يكون بصحة جيدة وقويًا في رأسه، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا في هذا المركز. إنه لاعب آخر ذو جودة عالية من الأكاديمية. في العقد الماضي، كان عدد اللاعبين الجيدين الذين أنتجهم هذا النادي أمرًا لا يصدق. هناك فريق رائع يساعد الأكاديمية، وأشعر أن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين به حاليًا".
لا يزال مدى الإصابة التي تعرض لها أمام برينتفورد غير معروف، لكن جوارديولا تطرق إلى هذه المسألة خلال تفاعله مع الصحافة بعد المباراة، قائلاً: "غادر بعد 10 أو 15 دقيقة. اشتكى من منطقة عضلية، إصابة عضلية، في أوتار الركبة. لذا نأمل ألا تكون إصابة كبيرة وأن يتمكن من العودة قريبًا".