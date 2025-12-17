ضربة قوية .. إصابة لاعب مانشستر سيتي أمام برينتفورد

حقق بوب إنجازًا كبيرًا في موسم 2023-24، لكنه تعرض لانتكاسة كبيرة في تطوره كلاعب في الموسم التالي، حيث قضى معظم العام خارج الملاعب بعد إصابته بكسر في ساقه.

وظل الشاب خارج الملاعب لمدة 200 يوم و48 مباراة، قبل أن يعود إلى الفريق في مارس من هذا العام.

يوم الأربعاء، خلال مباراة ربع نهائي كأس كاراباو بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، اضطر بوب إلى مغادرة الملعب في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، حيث أشرك جوارديولا فيل فودن ليحل محل اللاعب النرويجي.

وحاول أخصائي العلاج الطبيعي للفريق في البداية علاج ساق بوب قبل أن يعلن أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب. فيما كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يشعر بخيبة أمل واضحة أثناء مغادرته ملعب الاتحاد.