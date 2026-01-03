ألونسو يُلمح بظهور مبابي في كأس السوبر الإسباني .. وعن ميركاتو يناير : سنتحرك بهذه الحالة!

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، عن موقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وموعد عودته إلى المباريات وبالتحديد كأس السوبر المحلي، قبل مواجهة الفريق غدًا، الأحد، أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

تعرضت استعدادات ريال مدريد لخوض كأس السوبر - المنقول حصريًا عبر تطبيق "ثمانية"؛ الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - لضربة قوية بإصابة نجم الفريق وهدافه كيليان مبابي، كما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن مبابي تعرض لإصابة في أربطة الركبة الخارجية، مشيرة إلى أن الأمر اتضح بعد خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي (MRI) صباح الأربعاء الماضي، مما يهدد ظهوره في السوبر.

مبابي الذي عانى من آلام في الركبة منذ عدة أسابيع، لكنه واصل اللعب معتقدًا أن الإصابة خفيفة، سيغيب بالتأكيد عن مباراة بيتيس، ومن جانبه خرج ألونسو في المؤتمر الصحفي للقاء للحديث عن الأمر بالتفصيل بالإضافة إلى موقف باقي المصابين.