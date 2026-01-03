ألونسو يُلمح بظهور مبابي في كأس السوبر الإسباني .. وعن ميركاتو يناير : سنتحرك بهذه الحالة!

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP
كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، عن موقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وموعد عودته إلى المباريات وبالتحديد كأس السوبر المحلي، قبل مواجهة الفريق غدًا، الأحد، أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

تعرضت استعدادات ريال مدريد لخوض كأس السوبر لضربة قوية بإصابة نجم الفريق وهدافه كيليان مبابي، كما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن مبابي تعرض لإصابة في أربطة الركبة الخارجية، مشيرة إلى أن الأمر اتضح بعد خضوعه  لفحص بالرنين المغناطيسي (MRI) صباح الأربعاء الماضي، مما يهدد ظهوره في السوبر.

مبابي الذي عانى من آلام في الركبة منذ عدة أسابيع، لكنه واصل اللعب معتقدًا أن الإصابة خفيفة، سيغيب بالتأكيد عن مباراة بيتيس، ومن جانبه خرج ألونسو في المؤتمر الصحفي للقاء للحديث عن الأمر بالتفصيل بالإضافة إلى موقف باقي المصابين.

    ماذا قال ألونسو؟

    المدرب الإسباني قال للصحفيين:"نحن نقوم بتقييم الحالة بناءً على ما يشعر به مبابي، سنبذل كل ما لدينا من أجل ضمان عودته إلى الفريق في أقرب فرصة ممكنة، وظيفتي هي اتخاذ القرارات المناسبة في هذه الحالات وتحمل مسؤوليتها، لذلك أحاول إدارة تلك المواقف بشكل صحيح".

    وعن إمكانية لحاقه بالسوبر الإسباني:"سنحاول اختصار المواعيد قدر الإمكان، الأمر يعتمد كثيرًا على إحساس مبابي، ونأمل أن يكون جاهزًا للظهور في البطولة".

    وعن غياب دين هاوسن عن لقاء بيتيس:"كان يعاني من بعض الآلام وأردنا التعامل معه بحذر، سنتخذ القرار النهائي بخصوص مشاركته غدًا".

    وتأتي تصريحات ألونسو لتفتح الباب أمام إمكانية تواجد مبابي وهاوسن في كأس السوبر الإسباني.

  • رحيل إندريك وسوق الانتقالات

    وأما عن قرار إعارة المهاجم البرازيلي إندريك في سوق الانتقالات الشتوي الحالي:"لا يجب التركيز فقط على ما يحدث الآن بالمدى القصير، اتخذنا القرار بعد عدة محادثات، ولا يوجد أي مجال للرجوع فيه".

    وأضح:"هو بحاجة إلى المشاركة في المباريات بهذا السن، النادي يريد الاستمرار فيه على المدى المتوسط حتى يتطور، لذلك أعتقد أننا اتخذنا القرار المناسب وسنتابعه عن كثب".

    إمكانية دخول الميركاتو الشتوي:"يجب أن نكون منتبهين دائمًا لما سيحدث، نحن سعداء جدًا بالتشكيل الحالي والمجموع التي نمتلكها، ولكننا نراقب الوضع وسنتحرك في حالة ظهور أي فرصة تناسبنا".

    فرص رودريجو في غياب مبابي

    ألونسو قال عن الجناح البرازيلي:"نحتاجه مثل باقي اللاعبين لتعويض غياب كيليان، يمكنه اللعب في أي من المراكز الهجومية الثلاثة، أنهى العام بشكل جيد ونريده أن يستمر على نفس المنوال".

    عودة داني كارباخال:"لقد شارك في التدريبات كاملة واقترب من العودة، إنه لاعب يتمتع بقيمة كبيرة في الملعب وغرفة الملابس، ووجوده معنا سيساعدنا كثيرًا".

    وعن افتقار الفريق لصانع ألعاب:"وظيفتي تجعلني مطالبًا لمساعدة اللاعبين على إخراج أقصى ما عندهم وتحفيزهم على التطور، نحن نمر بلحظات جيدة وأخرى سيئة، يجب أن نتحسن دون ذكر أي أسماء".

    تمتلك شبكة ثمانية حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر التطبيق

    مرحلة صعبة لريال مدريد مع بداية العام

    يبدأ ريال مدريد العام الجديد بمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدًا، الأحد، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية لخوض بطولة كأس السوبر السعودي.

    الفريق سيلعب أمام جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الخميس الموافق 8 يناير الجاري، وحال فوزه سيُواجه المتأهل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في النهائي يوم 11 من نفس الشهر.

    ويفتقد ريال حاليًا لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم داني كارباخال وإيدير ميليتاو وترنت ألكسندر آرنولد، وقد عُززت القائمة مؤخرًا بإصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

  • مبابي في موسم 2025-2026

    لعب صاحب الـ27 عامًا 24 مباراة مع ريال مدريد في جميع بطولات الموسم الجاري، ولم يغب اللاعب سوى عن لقاء واحد كان أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، إذ أبقاه المدرب تشابي ألونسو على مقاعد البدلاء.

    ويمتلك مبابي سجلًا تهديفيًا مذهلًا هذا الموسم، إذ سجل 29 هدفًا وصنع 5 آخرين خلال تلك المباريات الـ24، وهو ما يجعل غيابه المحتمل ضربة موجعة جدًا للفريق وآمال مدربه في تحسن النتائج والفوز بالسوبر الإسباني.

