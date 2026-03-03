انتهى عامه وموسمه وحلمه .. الرباط الصليبي يقضي على رودريجو في ريال مدريد ويمنح الأمل لنيمار!

لماذا نقول إن مسيرة رودريجو أصبحت على المحك؟ لأنه لن يمارس كرة القدم من جديد قبل عام 2027 أو قبل ذلك بقليل، وهو ما يعني أنه سيفوته الكثير من الأشياء التي كانت من الممكن أن تنقذه من الورطة التي يعيشها حاليًا في سانتياجو برنابيو قبل إصابته.

العودة مع نهاية العام، تعني أنه لن يتدخل أحد لإنقاذه من معاناته في النادي الإسباني، ليصبح رودريجو خارج سوق الانتقالات الصيفية تمامًا، لأنه من غير المعقول أن يتعاقد معه أحدهم ويفقده لنصف موسم والمخاطرة بدفع قيمة مالية ضخمة على لاعب قد يحتاج بضعة أشهر للعودة إلى مستواه.

لا بأس، هل يعود إلى ريال مدريد بشكل مباشر لأن النادي ينتظره ويحتاج له؟ هذا أمر مشكوك فيه أيضًا، لأنه لم يكن من العناصر الأساسية قبل تعرضه للإصابة ولم يلعب كثيرًا.

رودريجو شارك في 1106 دقيقة فقط، وهو ما يمثل 31% من الدقائق الممكنة له هذا الموسم، ولعب أساسيًا في 10 مباريات فقط من أصل 40.

ويأتي البرازيلي كذلك في المركز الخامس عشر من حيث عدد الدقائق في ريال مدريد، مما يعني أنه لم يعد اللاعب المهم الذي اعتدنا على رؤيته وأهميته في اللحظات الحاسمة خلال حقبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

الاحتمال الأرجح أيضًا، هو أن ريال مدريد لن ينتظر رودريجو حتى يعود، وسيذهب إلى الميركاتو لدعم صفوفه بلاعب آخر في خط الهجوم، مما يعني أن صاحب الـ25 سنة لن يجد لنفسه مكانًا فور العودة.

المدرب الجديد أي كان اسمه، لن يُعول كثيرًا على رودريجو، وسيميل بكل تأكيد للاعتماد على فرانكو ماتانتونو أو أردا جولر، بالإضافة إلى الاحتمالية القوية بالتعاقد مع جناح متمرس صاحب خبرة طويلة.

وكل ما سيكون عليه فعله، هو الانتظار حتى النصف الثاني للموسم الجديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بمسيرته وقيمته في الملاعب، طمحًا في الحصول على فرصة أفضل بصيف عام 2027!