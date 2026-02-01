إصابة رافينيا وكوندي .. فليك يكشف حالة نجمي برشلونة بعد التبديل ضد إلتشي

كشف مدرب برشلونة هانز فليك عن طبيعة إصابة الثنائي رافينيا وجولز كوندي عقب التبديل في انتصار الفريق السبت على مضيفه إلتشي لحساب منافسات الليجا

وبينما كانت الجماهير الكتالونية تحتفل بإنهاء الشوط الأول متقدمة بنتيجة 2-1 بفضل هدفي يامال وفيران توريس، سادت حالة من القلق الشديد عقب خروج النجم البرازيلي رافينيا.

اللاعب الذي يعد أحد أهم مفاتيح اللعب في منظومة فليك هذا الموسم، شوهد وهو يشير للجهاز الطبي بوجود آلام في أثناء توجهه لغرف الملابس.

ولم يخرج رافينيا للمشاركة في الشوط الثاني، مما يؤكد إصابته، وحل بدلًا منه النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد.

أما كوندي، فخرج في الدقيقة 84 ودخل رونالد أراوخو في مكانه عقب شعوره بانزعاجات عضلية في منطقة الفخذ.