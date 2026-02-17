Getty
إصابة جود بيلينغهام أسوأ مما كان متوقعًا في البداية، حيث سيغيب نجم ريال مدريد عن معسكر إنجلترا الأخير قبل كأس العالم
بيلينغهام يغادر مباراة الدوري الإسباني وهو يبكي
خرج بيلينغهام متأثراً بإصابة من مباراة الدوري الإسباني ضد رايو فايكانو في 1 فبراير. غادر المباراة وهو يبكي بعد أن سقط على العشب في الدقيقة العاشرة من المباراة، أثناء مطاردته لكرة طائشة.
كان من الواضح على الفور أن بيلينغهام تعرض لإصابة خطيرة، حيث بقي صانع الألعاب النشط ممسكًا بساقه اليسرى. سارع ريال مدريد إلى إجراء الفحوصات الطبية، وتقرر أنه لن يحتاج إلى جراحة.
- Getty
المباريات التي قد يغيب عنها بيلينغهام مع ريال مدريد وإنجلترا
أشارت التقديرات الأولية لفترة التعافي إلى أن بيلينغهام قد يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، مع إعراب النادي الأبيض عن ثقته في أن لاعبه رقم 5 سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة ضد غيتافي، منافسه المحلي، في 2 مارس.
وفقًا لصحيفة ذا صن، سيستغرق برنامج إعادة التأهيل وقتًا أطول بكثير - دون المخاطرة بلياقة بيلينغهام. وتشير التقارير الآن إلى أنه قد يغيب عن الملاعب حتى أوائل أبريل.
وستؤدي غيابه لهذه المدة الطويلة إلى تفويته مباريات إنجلترا الودية مع أوروغواي واليابان في أواخر مارس. وستكون هذه المباريات هي الأخيرة التي يخوضها منتخب الأسود الثلاثة قبل أن يتجه الاهتمام إلى كأس العالم.
كما أن بيلينغهام على وشك أن يغيب عن مباريات حاسمة في سباق ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراتي الذهاب والإياب في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو. وقد لا يعود للمشاركة في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، الذي قد يواجه فيه ريال مدريد مانشستر سيتي.
توتشيل يقدم تحديثًا عن حالة بيلينغهام البدنية
لم يشارك بيلينغهام سوى في مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا - في آخر مباراة له ضد ألبانيا في نوفمبر - منذ يونيو 2025. وخضع لعملية جراحية في الكتف الصيف الماضي، مما أدى إلى تأخير بدايته في الموسم الحالي.
وقد أثيرت تساؤلات حول علاقته العملية مع مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، حيث صرح المدرب الألماني الصارم أنه لن يمنح أي مكان في كأس العالم بناءً على السمعة وحدها.
وقد قال عن لياقة بيلينغهام: "النادي أكثر حذراً بشأن توقعات أسابيع تعافيه. جود يبذل قصارى جهده، ونحن نعرفه جيداً، فهو مصمم ومحترف للغاية. سيبذل قصارى جهده ليكون معنا في مارس.
بالطبع نحن على اتصال، وهذا أمر طبيعي، ونتمنى له كل التوفيق. سنساعده وندعمه بكل ما في وسعنا. إنها سباق صغير مع الزمن. شخصياً، أنا متفائل، لكنني لست متأكداً".
- Getty
هل سيتم اختيار بيلينغهام بغض النظر عن ذلك؟
من المتوقع أن يتم استدعاء بيلينغهام للمشاركة في كأس العالم بغض النظر عما إذا كان سيشارك في مباريات مارس الدولية أم لا، حيث أن قدرته على تغيير مجرى المباراة لا شك فيها.
قال المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان لاعب ريال مدريد "جالاكتيكو" سيكون على متن الطائرة: "سأجد مكانًا لجود بيلينغهام إذا كان لائقًا. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وليس فقط أفضل لاعب في إنجلترا. يعتمد الكثير على ما إذا كان توخيل سيدفع أحد هؤلاء العشرة إلى مركز أوسع ليلائمهم.
"إذا كان الجميع في حالة بدنية جيدة للغاية ويقدمون أفضل ما لديهم، فإن جود بيلينغهام هو أفضل لاعب في هذا المركز في البلاد بالنسبة لي. ولكن هناك بعض الشروط قبل ذلك".
ستخوض إنجلترا مباراتين وديتين قبل البطولة على الأراضي الأمريكية عندما تتوجه إلى فلوريدا، ضد نيوزيلندا وكوستاريكا، مما سيسمح لبيلينغهام بالعودة إلى الملاعب الدولية.
سيشهد توخيل، الذي وقع على تمديد عقده حتى عام 2028، انطلاق حملة المنتخب الإنجليزي للفوز باللقب العالمي عندما يواجه كرواتيا في تكساس - في الملعب المذهل لفريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية - في 17 يونيو.
