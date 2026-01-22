ضربة قوية لفليك .. برشلونة يعلن مدة غياب بيدري بعد إصابته أمام سلافيا براغ

حقق برشلونة أداءً رائعًا ضد سلافيا براغ، حيث تألق فيرمين لوبيز مرة أخرى بعد أن سجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس في أكتوبر الماضي - وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أكثر من عشرة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.
وأشاد فليك باللاعب القادم من أكاديمية ماسيا، قائلاً: "فيرمين لاعب رائع. كان من المهم له وللنادي أن يبقى هنا الصيف الماضي لأنه نشأ في برشلونة، وهو يعيش من أجل النادي. أقدر كثيراً ما رأيته اليوم".
صعد برشلونة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يتأهل الثمانية الأوائل تلقائيًا إلى دور الـ16. أمامهم مباراة واحدة ليدخلوا في تلك المجموعة، يستضيفون فيها كوبنهاجن الدنماركي في كامب نو يوم 28 يناير.
فليك متحمس لرؤية فريقه يفوز في تلك المباراة، مع توقع أن الفوز سيضمن بقاء البلوجرانا في صعود مستمر وتجنب الحاجة إلى مباراة فاصلة للحفاظ على أحلامهم القارية حية.
قال فليك: "لن يكون من السهل الفوز على كوبنهاجن. لا نعرف ما إذا كان فيران [توريس] سيعود، وربما لن يلعب بيدري الآن، وفرينكي [دي يونج] سيكون موقوفًا. لكننا سنستعيد لامين [يامال]، هذا صحيح، ولدينا فرصة جيدة للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى. لم نبدأ دوري أبطال أوروبا بشكل جيد، لكن مع تبقي مباراة واحدة، لدينا فرصة للوصول إلى المكان الذي نريده".