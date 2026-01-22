ضربة قوية لفليك .. برشلونة يعلن مدة غياب بيدري بعد إصابته أمام سلافيا براغ

وفي حديثه عن حالة بيدري بعد خروجه مصابًا، اعترف فليك بأن التوقعات تبدو قاتمة. ورداً على سؤال الصحفيين عن آخر المستجدات بشأن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً، قال: "لا أعرف بالضبط ما الذي يعاني منه، لكنها إصابة في أوتار الركبة. هذا هو الوضع. أحياناً تحدث مثل هذه الأمور. لا أعرف كم من الوقت سيغيب. إنها ليست أخباراً جيدة. سنرى [يوم الخميس]".

عانى بيدري من عدد من الإصابات في بداية مسيرته مع برشلونة، حيث واجه مشاكل عضلية كان من الصعب التخلص منها. لكنه تجنب إلى حد كبير العلاج الطبيب بشكل منتظم خلال فترة تولي فليك مهام التدريب.

ومع ذلك، فإن مشاكل أوتار الركبة ليست نادرة، حيث غاب عن خمس مباريات في أكتوبر بسبب إصابة من هذا النوع، قبل أن يغيب عن مباراة واحدة في ديسمبر بسبب إصابة في ربلة الساق.

في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الخميس، كشف برشلونة فيه مدى غياب اللاعب قائلًا: "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن بيدري تعرض لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، والتي أصيب بها خلال المباراة ضد سلافيا براغ. ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي شهرًا واحدًا".