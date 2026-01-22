Pedri Barcelona 2025-26Getty
Chris Burton و علي سمير

ضربة قوية لفليك .. برشلونة يعلن مدة غياب بيدري بعد إصابته أمام سلافيا براغ

اللاعب الدولي الإسباني سيغيب عن فترة مهمة من الموسم

أكد نادي برشلونة أن لاعب الوسط المؤثر بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا بعد أن اضطر إلى الخروج من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد سلافيا براغ.

 وقدم المدرب هانزي فليك أخبارًا مقلقة بعد المباراة عن اللاعب الدولي الإسباني، الذي أكمل ما يزيد قليلاً عن ساعة من تلك المباراة القارية قبل أن يتعرض لإصابة. واعترف مدربه بأن "الأخبار ليست جيدة" على صعيد اللياقة البدنية، حيث أصبح متصدر الدوري الإسباني الآن بدون أحد أهم لاعبيه.

    لعب بيدري دوره في مباراة متقلبة جرت في ليلة شديدة البرودة في العاصمة التشيكية. شاهد برشلونة يتأخر في النتيجة في وقت مبكر، قبل أن يقلب فيرمين لوبيز النتيجة رأسًا على عقب بتسجيله هدفين في غضون ثماني دقائق من الشوط الأول.

    انتهى الشوط الأول بالتعادل بعد أن سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفًا في مرماه. اضطر بيدري، الذي كان يتحكم في وسط الملعب، إلى الخروج في الدقيقة 61 ليحل محله داني أولمو.

    استعاد برشلونة التقدم بعد أقل من دقيقتين، حيث كان لأولمو تأثير فوري، قبل أن نجح في التسجيل ليفتتح رصيده التهديفي الأوروبي لموسم 2025-26.

  • pedri(C)Getty Images

    إصابة بيدري: المزيد من المتاعب في عضلة الفخذ الخلفية لنجم برشلونة

    وفي حديثه عن حالة بيدري بعد خروجه مصابًا، اعترف فليك بأن التوقعات تبدو قاتمة. ورداً على سؤال الصحفيين عن آخر المستجدات بشأن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً، قال: "لا أعرف بالضبط ما الذي يعاني منه، لكنها إصابة في أوتار الركبة. هذا هو الوضع. أحياناً تحدث مثل هذه الأمور. لا أعرف كم من الوقت سيغيب. إنها ليست أخباراً جيدة. سنرى [يوم الخميس]".

    عانى بيدري من عدد من الإصابات في بداية مسيرته مع برشلونة، حيث واجه مشاكل عضلية كان من الصعب التخلص منها. لكنه تجنب إلى حد كبير العلاج الطبيب بشكل منتظم خلال فترة تولي فليك مهام التدريب.

     ومع ذلك، فإن مشاكل أوتار الركبة ليست نادرة، حيث غاب عن خمس مباريات في أكتوبر بسبب إصابة من هذا النوع، قبل أن يغيب عن مباراة واحدة في ديسمبر بسبب إصابة في ربلة الساق.

    في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الخميس، كشف برشلونة فيه مدى غياب اللاعب قائلًا: "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن بيدري تعرض لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، والتي أصيب بها خلال المباراة ضد سلافيا براغ. ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي شهرًا واحدًا".

    حقق برشلونة أداءً رائعًا ضد سلافيا براغ، حيث تألق فيرمين لوبيز مرة أخرى بعد أن سجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس في أكتوبر الماضي - وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أكثر من عشرة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

    وأشاد فليك باللاعب القادم من أكاديمية ماسيا، قائلاً: "فيرمين لاعب رائع. كان من المهم له وللنادي أن يبقى هنا الصيف الماضي لأنه نشأ في برشلونة، وهو يعيش من أجل النادي. أقدر كثيراً ما رأيته اليوم".

    صعد برشلونة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يتأهل الثمانية الأوائل تلقائيًا إلى دور الـ16. أمامهم مباراة واحدة ليدخلوا في تلك المجموعة، يستضيفون فيها كوبنهاجن الدنماركي في كامب نو يوم 28 يناير.

    فليك متحمس لرؤية فريقه يفوز في تلك المباراة، مع توقع أن الفوز سيضمن بقاء البلوجرانا في صعود مستمر وتجنب الحاجة إلى مباراة فاصلة للحفاظ على أحلامهم القارية حية.

    قال فليك: "لن يكون من السهل الفوز على كوبنهاجن. لا نعرف ما إذا كان فيران [توريس] سيعود، وربما لن يلعب بيدري الآن، وفرينكي [دي يونج] سيكون موقوفًا. لكننا سنستعيد لامين [يامال]، هذا صحيح، ولدينا فرصة جيدة للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى. لم نبدأ دوري أبطال أوروبا بشكل جيد، لكن مع تبقي مباراة واحدة، لدينا فرصة للوصول إلى المكان الذي نريده".

  • Lamine YamalGetty

    ظهور يامال القادم: العبقري الصغير يعود من الإيقاف

    غاب النجم الشاب يامال عن فوز برشلونة على سلافيا بسبب الإيقاف، بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ومن المفترض أن يعود إلى التشكيلة الأساسية في المباراة التي ستجمع الفريق مع ريال أوفييدو يوم الأحد.

    يدخل برشلونة هذه المباراة متصدراً ترتيب الدوري الإسباني، لكن ريال مدريد، غريمه الرئيسي في المسابقة، يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة فقط. 

    تعرض رجال فليك لهزيمة مفاجئة 2-1 أمام ريال سوسييداد في آخر مباراة لهم في الدوري المحلي، مما يعني أنهم الآن يتطلعون بقلق إلى ما يحدث خلفهم.

