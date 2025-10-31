pedri(C)GettyImages
لتجنب سيناريو "انهيار تشافي" .. حالة طوارىء في برشلونة بسبب بيدري وأصابع الاتهام تتجه نحو هذا الثلاثي

إصابة اللاعب لن تمر مرور الكرام

أثارت إصابة لاعب الوسط الإسباني بيدري حالة من القلق داخل برشلونة، بسبب استمرار الأزمات المتعلقة بلياقة لاعبيه منذ بداية الموسم الحالي، مما أثر كثيرًا على النتائج.

بيدري تعرض مؤخرًا لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر ونصف، بسبب معاناته من تمزق في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، لينضم إلى قائمة من اللاعبين الذي عانوا من مشاكل مختلفة.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن إصابة بيدري لن تمر مرور الكرام، ووضعت إدارة برشلونة في حالة "التأهب القصوى" لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الإصابات المتواصلة.

    إصابة ستُغير الموازين

    وقالت الصحيفة إن إصابة بيدري أشعلت أزمة داخل برشلونة، خاصة وأنه ليس اللاعب الوحيد الذي تعرض لمشكلة بدنية ستؤثر على حظوظ فريق المدرب هانز فليك هذا الموسم.

    لامين يامال لا يزال يعاني من التهاب في العانة، وتحامل على نفسه من أجل المشاركة في الكلاسيكو الأخير الذي خسره الفريق أمام ريال مدريد بنتيجة 2/1، وسط حالة من القلق داخل النادي حول حالته الصحية.

    وأما جافي، فقد بدأ بعلاج تحفظي لم يسفر عن أي تحسن في حالته، وانتهى به الأمر إلى الخضوع لعملية جراحية، مع مفاجأة غير سارة تمثلت في تدهور إصابة الغضروف الهلالي من خمسة أسابيع إلى خمسة أشهر.

    وكذلك هناك رافينيا، الذي عانى من إصابة مؤخرًا وكان على وشك العودة، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة ليزداد الغموض حول موعد ظهوره من جديد.

  • المتهمون في أزمة الإصابات

    النزيف الذي يمر به برشلونة في نجومه، تسبب في ظهور اتهامات إلى أفراد الطاقم الطبي والعلاج الطبيعي في النادي، لفشلهم الواضح في الحفاظ على لياقة اللاعبين.

    المتهم الأول هو جوليس توس، المسؤول عن الإعداد البدني للاعبين، والثاني هو راؤول مارتينيز المختص بقسم العلاج الطبيعي في النادي، ووصل كل منهما مع قدوم فليك بشكل فعلي، رغم تعاونهما مع برشلونة بشكل خارجي في عقد تشافي هيرنانديز.

    الموسم الماضي يظهر حالة شديدة من التناقض مع ما يحدث حاليًا، حيث تحسن الفريق وقتها في كافة النواحي البدنية، بعدما وعد جوليو توس بتخفيض 50% من عدد الإصابات العضلية.

    وخلال الموسم الحالي تدهورت الحالة البدنية للاعبي برشلونة من كل النواحي، مما أثر بشكل واضح على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وجاءت إدارة بيدري لتدق ناقوس الخطر.

  • متهم رئيسي في الأزمة

    وسط الحديث عن توس وراؤول مارتينيز، لا يمكن تجاهل ريكاردو برونا، وهو المسؤول الطبي الأول في برشلونة، وتتجه نحوه أصابع الاتهام بسبب الإصابات المتزايدة في برشلونة، خاصة بعد انتكاسة رافينيا.

    رئيس النادي جوان لابورتا يشعر بالقلق الشديد تجاه الوضع الحالي، ويبحث عن طريقة لوقف هذه الظاهرة السلبية في أسرع وقت ممكن، لإيقاف تكرار السيناريو السلبي الذي حدث في حقبة تشافي هيرنانديز.

    العام الأخير من فترة تشافي كان الأسوأ على الإطلاق وانهار فيه الفريق بشكل واضح، لذلك لا يريد لابورتا تكرار هذا الأمر مع فليك، خاصة بعد الإنطلاقة المذهلة التي حققها الألماني الموسم الماضي بتحقيق الثلاثية المحلية "الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلي".

    ما هو القادم لبرشلونة؟

    ويبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة مما يضع عليه الكثير من الضغوط في ظل أزمة الإصابات وغياب لاعبين محوريين، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.

    ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء الأحد المقبل، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانسي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.

    وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

