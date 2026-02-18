إصابة أخرى تعيق مسيرة أوسمان ديمبيلي! لاعب باريس سان جيرمان الحائز على جائزة الكرة الذهبية يضطر للخروج من الملعب في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ضد موناكو

تعد هذه الإصابة انتكاسة أخرى لديمبيلي في موسم محبط بالنسبة للاعب الدولي الفرنسي. لم يشارك ديمبيلي سوى في سبع مباريات أساسية في الدوري الفرنسي بسبب مشاكل بدنية، كما انتقد فريقه.

وفي تصريح له بعد الهزيمة الأخيرة أمام رين، قال: "قبل كل شيء، علينا أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان من أجل الفوز بالمباريات. إذا لعبنا كأفراد على أرض الملعب، فلن ينجح الأمر؛ لن نفوز بالألقاب التي نريدها. في الموسم الماضي، وضعنا النادي قبل كل شيء، قبل أن نفكر في أنفسنا. علينا أن نعيد اكتشاف ذلك، خاصة في هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. ويجب أن يأتي باريس سان جيرمان في المرتبة الأولى، وليس اللاعبون الأفراد".

أثارت تعليقات ديمبيلي ردًا سريعًا من لويس إنريكي. قال: "تصريحات اللاعبين بعد المباراة لا قيمة لها. لا قيمة لها على الإطلاق. [وكذلك] تصريحات المدربين، لكن تصريحات اللاعبين لا قيمة لها. لن أرد على أي سؤال من لاعب، أو أي رد من لاعب. لن أسمح أبدًا لأي لاعب أن يكون فوق النادي. لذا، الأمر واضح. أنا المسؤول عن الفريق. لن أسمح لأي لاعب أن يعتقد أنه أكثر أهمية من النادي. لا أنا، ولا المدير الرياضي، ولا الرئيس. لذا فإن هذه التصريحات لا قيمة لها. إنها نتيجة الغضب بعد المباراة، وأعتقد أن هذا واضح. ليس لدينا ما نخسره".