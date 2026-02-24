فيديو | خرج على نقالة وسط انهياره باكيًا .. إصابة لاعب الهلال "دون أي التحام" خلال مواجهة التعاون

في الربع ساعة الأولى من مواجهة التعاون والهلال، تعرض الظهير الأيمن حمد اليامي للإصابة مرتين، قبل أن يستدعي الوضع عدم استكماله للقاء..

الإصابة الأولى كانت بعدما دهس أحد لاعبي سكري القصيم على يده، وهو ساقط أرضًا، قبل أن يتم إسعافه.

بعدما بدقائق قليلة، تحديدًا في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وبينما كان يركض للحاق بالكرة قبل الخروج لرمية تماس للتعاون، استدار حمد اليامي بجسده، ليتعرض ساقه لإصابة ما، سقط معها أرضًا وهو يصرخ.