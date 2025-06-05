إسبانيا وفرنسا | لامين يامال نفذ وعده لمبابي وديمبيلي في ليلة "الخميس الذهبية" .. واحذر يا كرستيانو رونالدو من الفتى الذي لا يشبع!

ملحمة كروية تمنح الموسم نهاية ممتعة

مع نهاية موسم كروي مثير على مستوى الدوريات والبطولات القارية، ظن الجمهور أن عليهم الانتظار كثيرًا لمشاهدة مباريات ممتعة، لكن في أول توقف دولي استطاع المنتخبان الفرنسي والإسباني أن يقدما ملحمة تاريخية، ستبقى خالدة في ذكريات الكثير من المشجعين.

في ليلة تاريخية برعاية نجم اللقاء الأول لامين يامال، اقتنص منتخب إسبانيا فوزًا عريضًا بنتيجة (5-4) على فرنسا، مساء الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدين منتخب إسبانيا بهذا الفوز الغالي إلى يامال، الذي سجل هدفين (54 و67)، بينما أكمل كل من نيكو ويليامز وبيدري وميكيل ميرينو الخماسية في الدقائق (22، 25، 55).

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في المقابل، لم يكن منتخب فرنسا الخصم الذي يستسلم بسهولة، حيث رد برباعية عبر كيليان مبابي، ريان شرقي، كولو مواني وهدف ذاتي عبر دانيال فيفيان في الدقائق (59، 79، 84، 90+3).

وبذلك الفوز حسم المنتخب الإسباني تذكرة عبوره للمباراة النهائية لمواجهة منتخب البرتغال الذي تخطى ألمانيا بنتيجة (1-2).

ويرصد GOAL في السطور التالية أبرز ملامح انتصار إسبانيا بقيادة لامين يامال على فرنسا بقيادة كيليان مبابي، في مواجهة ثنائية بين نجمين من العيار الثقيل...