Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Krishan Davis

إسبانيا تتلقى ضربة قوية في كأس العالم بعد إصابة مهاجمها صاحب 20 هدفًا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي

تلقّت استعدادات إسبانيا لكأس العالم 2026 ضربة قوية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها المهاجم سامو أغيهوا. سجّل نجم بورتو 20 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان يبدو أنه سيكون ضمن تشكيلة لويس دي لا فوينتي في البطولة الصيفية. لكن إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي قضت على آماله.

  • ضربة قاسية لأغيهووا

    أجبر أجيهوا على الخروج في الشوط الأول من مباراة القمة مع سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي ليلة الاثنين، والتي انتهت بالتعادل 1-1. وقال بورتو في بيان صدر في اليوم التالي إن المهاجم تعرض لالتواء في الركبة وإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، في حين أفادت التقارير أنه أصيب بتمزق في الرباط، مما يعني أنه سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    بورتو يعالج الإصابات

    وجاء في بيان بورتو: "سامو، الذي تم استبداله في الشوط الأول من المباراة ضد سبورتنج (1-1)، أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى. وسيخضع اللاعب الدولي الإسباني لفحص جديد من قبل الجهاز الطبي لفريق بورتو في الأيام المقبلة".

  • حلم سامو في كأس العالم يتلاشى

    على الرغم من وجود احتمال ضئيل بأن يتعافى سامو قبل انطلاق كأس العالم في 11 يونيو، إلا أن الاحتمال الأكبر هو أنه سيواجه فترة طويلة من الغياب عن الملاعب تصل إلى حوالي عام، مما سيؤدي بالطبع إلى استبعاده من خطط إسبانيا للبطولة الصيفية. سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 47 هدفًا في 77 مباراة مع بورتو، ورغم أنه لم يكن لاعبًا أساسيًا، إلا أنه كان سيكون إضافة مفيدة للمنتخب الإسباني في أمريكا الشمالية.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    إسبانيا تضطر إلى وضع خطط بديلة

    سيتعين على بطل أوروبا الآن وضع خطط بديلة لدور المهاجم الاحتياطي. كان ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد هو المهاجم الأساسي رقم 9 خلال تصفيات كأس العالم وحملة دوري الأمم 2025. لا يملك دي لا فوينتي العديد من الخيارات الأخرى في أفضل حالاتها، حيث يتوفر له اللاعب المخضرم ألفارو موراتا وبورخا إغليسياس لاعب سيلتا فيغو وخورخي دي فروتوس لاعب رايو فايكانوس.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

