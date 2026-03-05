"هُناك أشياء تحدث في الكواليس"!.. إزجان أليوسكي يتحدث عن الأهلي ويشعل جدل أزمة كريستيانو رونالدو

تحدث المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير أيسر نادي لوجانو السويسري، عن مسيرته مع عملاق جدة الأهلي.
أليوسكي مثّل الأهلي في الفترة من 2021 إلى 2025؛ تخللها فترة إعارة إلى نادي فنربخشه التركي، قبل الانتقال إلى لوجانو في الميركاتو الصيفي الماضي.
تحدث المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير أيسر نادي لوجانو السويسري، عن مسيرته مع عملاق جدة الأهلي.
أليوسكي مثّل الأهلي في الفترة من 2021 إلى 2025؛ تخللها فترة إعارة إلى نادي فنربخشه التركي، قبل الانتقال إلى لوجانو في الميركاتو الصيفي الماضي.
وفي هذا السياق.. بدأ المقدوني إزجان أليوسكي، حديثه عن هبوط النادي الأهلي التاريخي صيف عام 2022، إلى دوري يلو للدرجة الأولى.
ورفض أليوسكي في تصريحات مع موقع "winwin"، إدانة شخص واحد في الأهلي؛ بشأن هبوط الفريق الأول، إلى دوري يلو.
وقال الظهير الأيسر المقدوني: "الجميع متورط في هبوط الأهلي؛ باستثناء الجماهير".
وأضاف: "نحن جميعًا في القارب نفسه.. اللاعبون داخل أرضية المستطيل الأخضر، والإدارة في المكاتب".
وشدد إزجان أليوسكي على أنه من السهل توجيه اللوم إلى شخص أو اثنين؛ لكن الحقيقة هي أن اللاعبين كانوا لابد أن يؤدوا بشكلٍ أفضل، داخل أرضية المستطيل الأخضر.
وتطرق النجم المقدوني إزجان أليوسكي، للحديث عن رفع اسمه من القائمة المحلية لعملاق جدة الأهلي، لمدة موسمين متتاليين؛ وذلك عقب انتهاء إعارته إلى نادي فنربخشه التركي.
واعترف أليوسكي أن الأمر لم يكن سهلًا أبدًا عليه؛ حيث تحطم نفسيًا، ولم يكن يفهم لماذا يحدث هذا معه
وتابع: "هُناك الكثير من الأمور التي تحدث خلف الكواليس؛ ومهما حاولت أفهم لماذا تم رفع اسمي من القائمة المحلي، فأنني لن أصل إلى الإجابة".
ورغم ذلك.. أعرب النجم المقدوني عن احترامه الشديد للأهلي، وشعوره بـ"الفخر"؛ بسبب الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، كبطل لمسابقة النخبة الآسيوية.
وأخيرًا.. أثار النجم المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير أيسر النادي الأهلي سابقًا؛ وذلك عند سؤاله على واقعة انقطاع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن تدريبات النصر ومبارياته.
رونالدو غاب لفترة عن مباريات النصر؛ وذلك احتجاجًا على سوء ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم، بخلاف ما يحدث مع الغريم التاريخي الهلال.
وعن ذلك يقول أليوسكي: "خلال فترة تواجدي في الملاعب السعودية، وجدت أن الفوارق بسيطة بين الأندية.. ربما بعض اللاعبين يُمارسون ضغوط؛ لأنهم يشاهدون أن عدد ألقاب الهلال أكبر!".
واختتم النجم المقدوني تصريحاته؛ بالقول: "من الجيد أيضًا أن يكون هُناك ضغط على الأندية.. لا أعرف هل لدى الهلال نفوذ أكبر أو ماذا؟!؛ لكن أكيد هُناك سبب".
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 18 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 24 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".