إريكسن يتحدى الثنائي الإنجليزي .. صدامات الشياطين تجذب عشاق مانشستر يونايتد في اليورو

بصمة بارزة وحضور قوي للعملاق الإنجليزي في الحدث الأضخم بأوروبا

بعد موسم مليء بالعقبات، ختمه مانشستر يونايتد بنهاية سعيدة، لن تنفصل جماهير الشياطين الحمر في جميع أنحاء العالم عن نجوم الفريق، حيث تقدم لهم كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فرصة مثالية لمتابعة 10 لاعبين بالحدث الكروي الأضخم على مستوى القارة العجوز.

الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد". إذا سافرت لمشاهدة لاعبي يونايتد في بطولة يورو 2024، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة.

وسيكون مانشستر يونايتد حاضرًا في منافسات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) من خلال 10 لاعبين يمثلون 6 منتخبات، تتنافس جميعها لاقتحام أبواب المجد خلال البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل في ألمانيا.

ولم يحصل نجوم اليونايتد على فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موسم مثير وقوي، لم يكن سعيدًا على الشياطين الحمر، إلا في نهايته، عندما حقق الفريق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب جاره وغريمه مانشستر سيتي في النهائي بفضل ثنائية الواعدين أليخاندرو جاراناتشو والصاعد كوبي ماينو.

ويتواصل شغف مشجعي مانشستر يونايتد، مع انطلاق منافسات يورو 2024، حيث يتابعون نجوم الفريق الأحمر عندما يشاركون في تأدية الواجب الوطني مع منتخبات بلادهم، في البطولة التي تجذب أنظار مئات الملايين حول العالم عندما يتجمع 32 منتخبًا على الأراضي الألمانية للتنافس على اللقب.

وتقدم النسخة العربية من موقع "جول" في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن نجوم مانشستر يونايتد المتوقع ظهورهم في يورو 2024.