إرلينج هالاند ضد نيوكاسل يونايتد .. بحثنا عنه في كل مكان ولم نجد سوى جورب ممزق!

ظهور للنسيان للنجم النرويجي

غاب العقل المُدبر لمانشستر سيتي، فسقط الفريق في فخ التعادل الإيجابي مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، واختفى نجمه النرويجي إرلينج هالاند بشكل كامل عن الصورة.

لاعب الوسط الإسباني رودري لم يظهر اليوم ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي، وكيفين دي بروينه سيغيب لفترة قصيرة، لتكون النتيجة الطبيعية هي التعثر على ملعب سانت جيمس بارك.

يوشكو جفارديول منح جماهير مانشستر سيتي الأمل نحو خروج فريقه بانتصار كلاسيكي اعتاد عليه ضد الماكبايز، ولكن أنتوني جوردون قرر تغيير المشهد بهدف التعادل من ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني.

ووسط كل شيء والتحولات المفاجئة خلال هذه الموقعة، كيف كانت مشاركة هالاند ضد نيوكاسل؟