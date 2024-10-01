لا تدع التسجيل يخدعك .. ذكاء هالاند أنقذه ضد براتيسلافا وفودين هو عدوه الأول!

مباراة متقلبة للنجم النرويجي

أحكام كرة القدم غريبة وعجيبة ولا تعترف بالمنطق والتاريخ، في لحظة تجد الجميع يهاجمك ويقلل منك، وفي لحظة أخرى تجد نفس الأشخاص يمدحون ذكائك وعبقريتك.

هذا ما حدث بالضبط مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، خلال فوز مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

هالاند جاء من تعادل محبط لسيتي مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، كان أحد أبرز المتهمين بالتسبب فيه لاختفائه وإضاعته لفرصة محققة، لتكون الأنظار موجهة نحوه في الاختبار الأوروبي الثاني له هذا الموسم.

إلكاي جوندوجان سجل الهدف الأول لسيتي بالدقيقة الثامنة، وأضاف فيل فودين الثاني بالدقيقة 15، ليكون السؤال: متى يسجل هالاند هدفه الأوروبي الأول بالموسم الحالي؟ لتأتي الإجابة في الدقيقة 58 بمساعدة زميله الشاب ريكو لويس، بينما أحرز زميله جيمس مكاتي الهدف الرابع.

كيف كانت مشاركة هالاند؟ وكيف كانت هذه المباراة بمثابة النموذج لتقلب الأحوال في لحظة؟!