هالاند أمام فينورد .. كتب التاريخ في ليلة "كئيبة" ونقطة مضيئة تسطع وسط كوارث جوارديولا

إنجاز تاريخي للنجم النرويجي

بعد سلسلة من النتائج الكارثية، كاد أن يعود مانشستر سيتي إلى الانتصارات، عن طريق الفوز على فينورد الهولندي، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ولكنه فشل وسقط في فخ التعادل بنتيجة 3/3.

الفريق المتخبط محليًا وأوروبيًا كان متقدمًا بنتيجة 3/0 حتى الدقيقة 75 من عمر اللقاء، بفضل ثلاثية سجل منها إرلينج هالاند هدفين أحدهما من ركلة جزاء، مقابل هدف للألماني إلكاي جوندوجان.

أنيس حاج موسى افتتح التسجيل للضيوف، قبل أن يأتي المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز ليسجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 82، ثم ظهر دافيد هانكو لتعميق جراح الفريق الإنجليزي بهدف التعادل في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

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