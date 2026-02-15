"إذا لم يفز، كان يبكي!" - كريستيانو رونالدو كان دائمًا خاسرًا سيئًا، كما يوضح زميله السابق في مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي عقلية GOAT

يحمل رونالدو الآن ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولة أمم أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية، إلى جانب خمس كرات ذهبية وعدد لا يحصى من الإنجازات في كتب التاريخ.

لا يزال لديه أهداف يريد تحقيقها، مع وجود إنجاز بارز في متناول يده الآن. قال ناني سابقًا: "سيصل إلى 1000 هدف بسهولة، لا شك لدي في ذلك. إنه إنجاز مهم بالنسبة له - شيء كان يفكر فيه منذ سنوات.

"يريد أن يصل إلى 1000 هدف مسجل، لأن لاعبين آخرين مثل بيليه أو روماريو ادعوا أنهم حققوا هذه الأرقام، لكن لم يتم تسجيل جميع أهدافهم. يمكن لكريستيانو أن يصنع فيلمًا بجميع أهدافه. سيصل إلى هذا الهدف - حتى لو اضطر إلى الذهاب إلى أدنى دوري احترافي في العالم للقيام بذلك. لكنه لن يحتاج إلى ذلك".

وأضاف ناني عن طول عمر رونالدو، مع احتمال استمراره في اللعب لعدة سنوات أخرى: "لا شيء يفاجئني. كريستيانو لطالما عرف بالضبط ما يريده – عندما تكون واضحًا بشأن أولوياتك ولديك الدعم المناسب من حولك، يصبح كل شيء أسهل.

"رفضه الاستسلام هو ما جعله أحد أعظم اللاعبين في كل العصور. حتى الآن، في سن الأربعين، لا يزال يذهل الناس، لكنه لا يذهلني. آمل أن يحافظ على نفس المستوى الذي أظهره في التصفيات وأن يصبح لاعبًا مهمًا لروبرتو مارتينيز في كأس العالم - الأهداف لا تختفي".

نانى من بين الذين اقترحوا أن كأس العالم 2026 قد لا تكون آخر بطولة دولية لرونالدو. قال: "آمل أن يلعب في بطولة أمم أوروبا. سيتوقف ذلك على حالته البدنية، وما إذا كانت الإصابات ستتركه وشأنه، وما إذا كان سيجد الدافع للاستمرار في المنافسة كما فعل لأكثر من 20 عامًا. لكن إذا كان هناك من يستطيع القيام بشيء استثنائي مثل اللعب في بطولة أمم أوروبا في سن 43، فهو كريستيانو".