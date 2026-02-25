Getty Images Sport
ترجمه
"إذا كان هناك فريق قادر على تحقيق ذلك، فهو فريقنا" - رافينها واثق من أن برشلونة سيحقق عودة رائعة ضد أتلتيكو مدريد
الإيمان بالمستحيل: رافينها يستهدف تحقيق انقلاب تاريخي
خلال جلسة أسئلة وأجوبة على قناة يوتيوب الرسمية لبرشلونة، أكد لاعب الموسم 2024-25 أن الفريق مستعد ذهنياً للتحدي. بعد الهزيمة المذلة بأربعة أهداف في مباراة الذهاب، تعرض الفريق لهزيمة مفاجئة أمام جيرونا في الدوري الإسباني، مما أدى إلى تراجعه مؤقتًا عن ريال مدريد في الدوري الإسباني قبل أن يستعيد كبرياءه بفوزه 3-0 على ليفانتي. تنتظر الفريق مباراة ضد فياريال صاحب المركز الثالث هذا الأسبوع، لكن المهاجم البرازيلي يركز بالفعل على تحقيق عودة مذهلة في الكأس.
وقال رافينها: "نحن واثقون من أننا سنلعب مباراة جيدة. نعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك. إذا كان هناك أي فريق قادر على تحقيق انتفاضة، فسيكون هو فريقنا. نحن نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وستكون الانتفاضة معقدة للغاية، لكنني أعتقد أننا مستعدون لما ينتظرنا". تعكس كلماته روح الفريق الذي يرفض الاستسلام على الرغم من الصعوبات الهائلة التي يواجهها أمام فريق دييغو سيميوني المنضبط.
- AFP
القيم العائلية في عهد هانسي فليك
أحد العوامل الرئيسية وراء تفاؤل رافينها هو الوحدة داخل المعسكر منذ تولي هانسي فليك زمام الأمور. لقد حول المدرب الألماني الفريق إلى وحدة متماسكة تحتل حاليًا صدارة العديد من مؤشرات اللعبة، ويعزو رافينها الفضل في ذلك إلى الروابط الشخصية التي تشكلت وراء الكواليس. يعتقد البرازيلي، الذي ازدهر ليصبح قائدًا صريحًا خلال أربع سنوات قضاها في كاتالونيا، أن الاحترام المتبادل بين اللاعبين هو أساس نجاحهم التكتيكي على أرض الملعب.
"بصراحة، غرفة الملابس رائعة. من وجهة نظري، يتفاهم اللاعبون بشكل رائع. أعتقد أننا هنا مثل عائلة واحدة. في النهاية، نقضي وقتًا أطول معًا أكثر من الوقت الذي نقضيه مع عائلاتنا، بين السفر والتدريبات وكل شيء آخر. بصراحة، أرى جوًا من الصداقة الحقيقية، وأعتقد أن جزءًا كبيرًا من نجاحنا يرجع إلى ذلك"، أوضح نجم ليدز يونايتد السابق. سيتم اختبار هذا الشعور بالصداقة إلى أقصى حدوده عندما يحاولون تفكيك كتلة أتلتيكو الدفاعية في مباراة الإياب.
فخر القيادة
صعود رافينها ليصبح أحد قادة النادي هو دليل على إصراره ومعدل عمله. بالنسبة للاعب الذي واجه في البداية انتقادات عند وصوله، فإن موسمه الثاني وهو يرتدي شارة القيادة يمثل حلمًا أصبح حقيقة. وهو يدرك ثقل المسؤولية وأهمية قيادة نادٍ له تاريخ عريق. بالنسبة له، فإن هذا الدور هو أكثر من مجرد قطعة قماش؛ إنه يتعلق بخدمة المجموعة في جميع الأوقات.
"كونك أحد قادة برشلونة هو أمر مهم للغاية. كما قلت، منذ وصولي، حاولت دائماً المساعدة في كل ما أستطيع. أن تكون قائد برشلونة هو شيء يحدث لعدد قليل جداً من اللاعبين. إنه امتياز هائل، شيء لم أكن لأتخيله حتى في أحلامي الجامحة"، اعترف. ستكون هذه القيادة حاسمة في الأسابيع المقبلة، حيث يمر برشلونة بفترة من الضغط الشديد في الموسم على عدة جبهات، بما في ذلك الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
- AFP
التغلب على عقبات الإصابة
في حين أن موسمه السابق كان مثالياً من الناحية الإحصائية - حيث سجل 34 هدفاً وصنع 26 تمريرة حاسمة في 57 مباراة - إلا أن هذا الموسم شابته عقبات بدنية. أجبرت المشاكل العضلية رافينها على البقاء على مقاعد البدلاء لمدة 13 مباراة، وهي تجربة محبطة للاعب يعتمد أسلوب لعبه على الطاقة المتفجرة. اعترف بأن الأثر النفسي لغيابه عن الملاعب يمكن أن يكون مرهقًا بقدر عملية التعافي البدني نفسها، على الرغم من أنه يرى أخيرًا ضوءًا في نهاية النفق.
"لقد مررت بلحظات صعبة. نحن اللاعبون لا نحب التعرض للإصابات لأننا في النهاية لا نستطيع ممارسة ما نحب. إنها صعبة للغاية من الناحية النفسية. لكننا نمر بهذه الاختبارات وليس لدينا خيار آخر. أحيانًا، لا نستطيع حتى تفسير سبب إصابتنا. إنها فترة صعبة للغاية"، قال قبل أن يضيف تحديثًا إيجابيًا عن حالته الحالية: "أشعر أنني في حالة جيدة جدًا، عقليًا وجسديًا. أحاول استعادة أفضل مستوياتي بعد الإصابة؛ من الصعب دائمًا أن تكون في أفضل حالاتك بنسبة 100٪ دفعة واحدة. أستطيع القول إنني في حالة جيدة جدًا؛ أشعر براحة ذهنية كبيرة وأقترب جسديًا من أفضل مستوياتي".
إعلان