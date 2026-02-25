"إذا كان هناك فريق قادر على تحقيق ذلك، فهو فريقنا" - رافينها واثق من أن برشلونة سيحقق عودة رائعة ضد أتلتيكو مدريد

خلال جلسة أسئلة وأجوبة على قناة يوتيوب الرسمية لبرشلونة، أكد لاعب الموسم 2024-25 أن الفريق مستعد ذهنياً للتحدي. بعد الهزيمة المذلة بأربعة أهداف في مباراة الذهاب، تعرض الفريق لهزيمة مفاجئة أمام جيرونا في الدوري الإسباني، مما أدى إلى تراجعه مؤقتًا عن ريال مدريد في الدوري الإسباني قبل أن يستعيد كبرياءه بفوزه 3-0 على ليفانتي. تنتظر الفريق مباراة ضد فياريال صاحب المركز الثالث هذا الأسبوع، لكن المهاجم البرازيلي يركز بالفعل على تحقيق عودة مذهلة في الكأس.

وقال رافينها: "نحن واثقون من أننا سنلعب مباراة جيدة. نعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك. إذا كان هناك أي فريق قادر على تحقيق انتفاضة، فسيكون هو فريقنا. نحن نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وستكون الانتفاضة معقدة للغاية، لكنني أعتقد أننا مستعدون لما ينتظرنا". تعكس كلماته روح الفريق الذي يرفض الاستسلام على الرغم من الصعوبات الهائلة التي يواجهها أمام فريق دييغو سيميوني المنضبط.