Getty/GOAL
"إذا كان مذنباً، فستنتهي مسيرته معي" - جوزيه مورينيو يحذر جناح بنفيكا جيانلوكا بريستياني بشأن قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور
افتراض البراءة
في حديثه إلى وسائل الإعلام بشأن التحقيق مع لاعب الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عامًا، حرص مورينيو على الحفاظ على موقف متوازن. وأصر على أن الجمهور والهيئات الحاكمة يجب أن يحترموا الإجراءات القانونية قبل التسرع في استنتاجات، وكشف عن إحباطه من السرعة التي تم بها إصدار الأحكام.
"أنا لست محامياً، لكنني لست جاهلاً أيضاً. هل افتراض البراءة حق من حقوق الإنسان أم لا؟" سأل مورينيو في مؤتمره الصحفي قبل مباراة يوم الاثنين ضد جيل فيسنتي. كما وجه انتقاداً للسلطات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرةالقدم (UEFA) لم يذكر كلمة "إذا" في بيانه الأولي بشأن إيقاف اللاعب، وهو ما يعتبره المدرب فارقاً جوهرياً.
- Imago
إنذار نهائي لبرستياني
ومع ذلك، على الرغم من دفاعه الحماسي عن الإجراءات القانونية السليمة، كان مورينيو واضحًا بشأن العواقب في حالة تأكيد التحقيق للاتهامات. وقال "المدرب الخاص": "إذا ثبت أن لاعبي لم يحترم هذه المبادئ، التي أؤمن بها أنا وبنفيكا، فإن مسيرته معي ستنتهي". وأضاف مؤكداً على وجهة نظره: "إذا ثبتت إدانته، فلن أنظر إليه بنفس الطريقة، وستنتهي مسيرته معي".
الدفاع عن الوسطية
رفض المدرب المخضرم الانحياز إلى أي من الطرفين في المواجهة بين ناديه الحالي وناديه السابق في العاصمة الإسبانية. وشدد على رغبته في الحياد، حتى في مواجهة الآراء المتضاربة من أولئك الذين يحترمهم في عالم كرة القدم. وقال للصحفيين: "لا أريد أن أرتدي القميص الأبيض لريال مدريد أو القميص الأحمر لبنفيكا".
حتى أن مورينيو علق على تصريحات لاعبه السابق ألفارو أربيلوا، الذي يشغل الآن منصب المدير الفني لريال مدريد وكان صريحًا خلال هذه الأزمة. وقال: "أحب ألفارو، وسأظل أحبه، لكنني أعتقد أنني أنا من اتخذ الموقف الصحيح وليس هو".
- Getty Images
مورينيو ينفي شائعات عودته إلى ريال مدريد
كما سمح المؤتمر الصحفي لمورينيو بالرد على التقارير التي تشير إلى أنه يستغل مباراة بنفيكا وريال مدريد كفرصة لإثبات جدارته للعودة إلى البرنابيو. ورفض هذه الادعاءات مؤكداً ولاءه للعملاق البرتغالي ونيته في إكمال عقده الحالي.
"هل تعتقد أنني سأقول ذلك إذا كنت أرغب في مغادرة بنفيكا للانضمام إلى ريال مدريد؟ هل تعتقد أنني غبي؟" رد مورينيو. "أريد احترام عقدي مع بنفيكا. وإذا أراد النادي تجديده لسنوات أخرى، سأوقع دون مناقشة أي شرط. لكنني أريد أن ألعب في بطولة واحدة فقط، وليس اثنتين".
