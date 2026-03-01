"إذا كان مذنباً، فستنتهي مسيرته معي" - جوزيه مورينيو يحذر جناح بنفيكا جيانلوكا بريستياني بشأن قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

في حديثه إلى وسائل الإعلام بشأن التحقيق مع لاعب الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عامًا، حرص مورينيو على الحفاظ على موقف متوازن. وأصر على أن الجمهور والهيئات الحاكمة يجب أن يحترموا الإجراءات القانونية قبل التسرع في استنتاجات، وكشف عن إحباطه من السرعة التي تم بها إصدار الأحكام.

"أنا لست محامياً، لكنني لست جاهلاً أيضاً. هل افتراض البراءة حق من حقوق الإنسان أم لا؟" سأل مورينيو في مؤتمره الصحفي قبل مباراة يوم الاثنين ضد جيل فيسنتي. كما وجه انتقاداً للسلطات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرةالقدم (UEFA) لم يذكر كلمة "إذا" في بيانه الأولي بشأن إيقاف اللاعب، وهو ما يعتبره المدرب فارقاً جوهرياً.