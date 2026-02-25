"إذا كان الإسبان لا يريدونه، فليعيدوه!" - أيقونة فرنسا تطالب منتقدي كيليان مبابي في ريال مدريد بالتوقف عن "المبالغة"

سرعان ما تحولت انتقادات دوجاري إلى نقد لاذع موجه بشكل خاص إلى لاعبي الفريق الأول الذين يعتبرهم "غير مؤهلين" للعب في نادٍ بمكانة ريال مدريد. "هذه أندية تطمح إلى النجوم، إنها الأفضل، وأعتقد أن هناك لاعبين لا يرقون إلى المستوى المطلوب. إنهم موجودون منذ فترة طويلة، وأنا أفكر في [إدواردو] كامافينغا، [أردا] غولر، [فيديريكو] فالفيردي، [أريليون] تشواميني... [ماركو] أسينسيو، الذي ظهر من العدم وأصبح لاعبًا أساسيًا بسبب كثرة الإصابات. لقد أثبت أنه لاعب جيد، لكنه ليس لاعب وسط ريال مدريد. ألابا مصاب ولا يلعب سوى أسبوع واحد كل ثلاثة أشهر؛ إنه ليس في هذا المستوى".

من المؤكد أن إدراج أسماء مثل فالفيردي وكامافينغا في مثل هذه القائمة سيثير الدهشة، نظرًا لشعبيتهما بين مشجعي البرنابيو. ومع ذلك، يعتقد دوغاري أن هؤلاء اللاعبين ربما حصلوا على تقدير أكبر من اللازم لنجاحاتهم السابقة، في حين فشلوا في الارتقاء بمستواهم في العصر الحالي. بالنسبة له، فإن الافتقار إلى الثبات في الملعب هو مصدر قلق أكبر بكثير من فترة التكيف التي يمر بها لاعب هجومي واحد، بغض النظر عن تكلفة هذا اللاعب أو مدى شهرة اسمه.