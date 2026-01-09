Sadio Mane Kalidou KoulibalySocial gfx/ Goal Arabia
إدوارد ميندي ينقذ السنغال رغم "فقر مالي" .. وخاليدو كوليبالي والعداء ساديو ماني بـ"شعار لم ينجح أحد"

فوز سنغالي شاق أمام منتخب لعب بنقصٍ عددي لمدة 45 دقيقة بسبب الطرد..

في مباراة اكتست بروح دوري روشن السعودي للمحترفين؛ نجح منتخب السنغال الأول لكرة القدم في تخطي نظيره مالي بـ"صعوبة"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

السنغال فازت (1-0) على منتخب مالي الأول لكرة القدم؛ بهدف سجله نجمه إيليمان ندياي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة.. ينتظر السنغاليون في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية؛ الفائز من القمة التي ستجمع بين منتخبي مصر وكوتِ ديفوار، والمقررة مساء غدٍ السبت.

وبصفةٍ عامة.. جاءت مباراة السنغال ومالي مخيبة للآمال كرويًا؛ وذلك بظهور 4 لاعبين، محترفين في مسابقة دوري روشن السعودي.

هؤلاء اللاعبين؛ هم الثلاثي السنغالي "إدوارد ميندي (الأهلي)، خاليدو كوليبالي (الهلال) وساديو ماني (النصر)"، إلى جانب متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا "الاتحاد".

ونستعرض في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور هذا الرباعي في مباراة السنغال ومالي، مساء اليوم الجمعة..

    ساديو ماني.. عداء النصر الذي لم يمتلك حلولًا كثيرة ضد مالي

    لم يقدّم النجم ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، مستوى فني كبير مع منتخب بلاده السنغال؛ وذلك خلال مواجهة مالي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    ماني اكتفى بلعب دور "العداء" في المباراة؛ حيث كان يحاول تجاوز المدافع المالي الذي يقف أمامه، في كل مرة يستلم فيها الكرة على الجناح الأيسر.

    بمعنى.. لم نُشاهد نجم النصر يقدّم حلولًا لمنتخب بلاده السنغال؛ سواء من خلال مهارات المراوغة، أو الثنائيات مع زملائه.

    ورغم ذلك.. كان هُناك نقطتين مهمتين اعتمد عليهما ماني ضد مالي؛ وشكلتا خطورة بعض الشيء، على النحو التالي:

    * أولًا: التسديد من خارج منطقة الـ18؛ عندما تتاح له الفرصة لذلك.

    * ثانيًا: لعب دور قلب الهجوم في بعض اللقطات؛ والتي كادت تخدع دفاعات المنافس.

    لكن بالمجمل؛ لاعب بحجم ساديو ماني وبتاريخه الكبير في عالم الساحرة المستديرة، لابد أن يكون لديه تأثيرًا أكبر داخل منتخب بلاده السنغال.

    خاليدو كوليبالي.. صخرة الهلال كاد يورط السنغال كثيرًا ضد مالي

    مثل ساديو ماني.. لم يقدّم خاليدو كوليبالي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، مستوى فني كبير مع منتخب بلاده السنغال؛ وذلك خلال مواجهة مالي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    كوليبالي في الشوط الأول تحديدًا، كاد أن يورط السنغال في هدفين تقريبًا؛ وذلك بسبب "الشوارع الدفاعية" التي كان يتركها خلفه، عندما يمارس هويته المفضلة بالتقدم إلى منتصف الملعب لبناء اللعب.

    ليس هذا فقط.. كوليبالي كاد أن يتورط في ارتكاب "ركلة جزاء" ضد السنغال؛ بعد لعبة مشتركة مع لاسين سينايكو، مهاجم منتخب مالي الأول لكرة القدم.

    إلا أنه من حسن حظ مدافع الهلال المخضرم؛ أن قدم سينايكو هي من ذهبت إلى كوليبالي وليس العكس، وهو الأمر الذي انتبه إليه حكم المباراة.

    وعلى الرغم من ذلك؛ دعونا نؤكد أن "فقر مالي الهجومي"، سهل المهمة نسبيًا أمام كوليبالي طوال الـ90 دقيقة.

    أي أن كوليبالي بمستواه غير الجيد في المباراة؛ كان من الممكن أن يتسبب في هزيمة السنغال، إذا كان المنافس أقوى.

    إدوارد ميندي.. حارس الأهلي ينقذ السنغال رغم "فقر مالي"

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنتحدث الآن بخصوص النجم السنغالي المخضرم إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    ميندي كان في "نزهة" تامة، خلال الشوط الأول من مباراة منتخبي السنغال ومالي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    لكن الأمور تغيّرت في الشوط الثاني؛ حيث أنه ورغم "فقر مالي الهجومي" الذي تحدثنا عنه، إلا أن ميندي تعرض لبعض الاختبارات الحقيقية.

    هذه الاختبارات تجلت في أول ربع ساعة من الشوط الثاني؛ حيث أثبت ميندي قيمته الكبيرة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مرونة كبيرة وردود أفعال سريعة.

    * ثانيًا: ثبات كبير خاصة في الكرات العرضية.

    ومن هُنا.. نستطيع التأكيد على أن ميندي، لعب دورًا كبيرًا في تأهيل السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025؛ حتى مع ضعف المنافس.

    محمدو دومبيا.. دقائق معدودة لنجم الاتحاد ضد السنغال ولكن!

    وأخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن هُناك اسم رابع من دوري روشن السعودي للمحترفين، شارك في مباراة منتخبي السنغال ومالي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    الاسم الذي نقصده هُنا؛ هو المالي محمدو دومبيا، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    دومبيا دخل أرضية الملعب في الدقيقة 82، لذلك لا نستطيع الحكم عليه بشكلٍ كبير؛ ولكننا يُمكن أن نلخص ظهوره في نقطتين، على النحو التالي:

    * أولًا: مجهود بدني كبير؛ بتحركه في كل مكان فوق أرضية الملعب، خلال 8 دقائق فقط.

    * ثانيًا: رغم المجهود البدني الكبير؛ لم يستطع التغطية على المساحات في الخلف، أو المساعدة هجوميًا.

    بمعنى.. دومبيا كان يركض فقط فوق أرضية الملعب؛ دون أن يكون لديه فاعلية كبيرة، وهو أمر متوقع جدًا مع الدقائق القليلة.

