إدوارد ميندي ينقذ السنغال رغم "فقر مالي" .. وخاليدو كوليبالي والعداء ساديو ماني بـ"شعار لم ينجح أحد"

في مباراة اكتست بروح دوري روشن السعودي للمحترفين؛ نجح منتخب السنغال الأول لكرة القدم في تخطي نظيره مالي بـ"صعوبة"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

السنغال فازت (1-0) على منتخب مالي الأول لكرة القدم؛ بهدف سجله نجمه إيليمان ندياي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة.. ينتظر السنغاليون في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية؛ الفائز من القمة التي ستجمع بين منتخبي مصر وكوتِ ديفوار، والمقررة مساء غدٍ السبت.

وبصفةٍ عامة.. جاءت مباراة السنغال ومالي مخيبة للآمال كرويًا؛ وذلك بظهور 4 لاعبين، محترفين في مسابقة دوري روشن السعودي.

هؤلاء اللاعبين؛ هم الثلاثي السنغالي "إدوارد ميندي (الأهلي)، خاليدو كوليبالي (الهلال) وساديو ماني (النصر)"، إلى جانب متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا "الاتحاد".

ونستعرض في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور هذا الرباعي في مباراة السنغال ومالي، مساء اليوم الجمعة..