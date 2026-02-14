Goal.com
Edouard MendyGetty
علي سمير

أخبار الأهلي اليوم | دور رمز الراقي في مساعدة الهلال وميندي يكشف المباراة الأصعب وقدوته بالحراسة!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق الـ14 من فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • اللحظة الأفضل والمباراة الأصعب لميندي

    تحدث الحارس السنغالي إدوارد ميندي في مقابلة مع الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بمشواره مع الراقي ومسيرته عمومًا.

    وقال ميندي:"الجميع يعلم اللحظة الأفضل في مسيرتي، وهي فوزنا بدوري أبطال آسيا للنخبة، وأما أصعب مباراة فكانت السوبر السعودي ضد النصر".

    وعن قدوته في حراسة المرمى:"بالنسبة لي عصام الحضري وتوماس نكونو".

    وأما ما يفعله بعيدًا عن كرة القدم:"لسوء الحظ لدي ولدان، لذلك حتى لو لم ألعب الكرة في النادي سأفعل ذلك في المنزل".

  • إشادة هائلة بعد الفوز على الشباب

    بعد الفوز المثير على الشباب، حصل فريق الأهلي على إشادة هائلة في مختلف وسائل الإعلام، وسط تغني بالصورة التي يظهر بها الراقي حاليًا.

    محمد الصدعان قال عبر برنامج "كورة روتانا":"الأهلي حاليًا يجمع بين متعة البرازيل وإبداع الإسبان وشراسة الألمان، الجمهور الأهلاوي نقل جدة إلى معقل الشباب".

    وأما حسين عبد الغني قال في برنامج "نادينا":"الأهلي بعيد عن جميع الأندية، هو الأفضل والأكثر إقناعًا، روح اللاعبين هي من تصنع الفريق البطل".

  • غرامة متوقعة على ألجواسيل

    رفض إيمانول ألجواسيل مدرب فريق الشباب السعودي، الظهور في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته مع الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير 5/2، أمس الجمعة، في الجولة 21 من دوري روشن.

    واقتصر الحضور داخل قاعة المؤتمرات بملعب "إس إتش جي أرينا" في الرياض، على الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي فقط.

    ومن المقرر أن تسفر هذه الخطوة عن تعرض ألجواسيل لغرامة مالية، وفقًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي يرتبط فيه بمغادرة النادي بسبب سلسلة من النتائج السلبية.

  • كيف تشاهد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب الأهلي دبي؟

  • المنافسة تنتقل إلى المدرجات

    فيديو | "لو كان الأمر متاحًا لاشترى الهلال جماهير جدة" .. الدعيع ردًا على السخرية من الزعيم: لا نحتاج أحد!

    في ظل المنافسة الشرسة بدوري روشن السعودي على أرض الملعب، ظهرت مناقشة حول من يتفوق في المدرجات من بين أندية الرباعي "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

    الهلال يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي، وذلك بعد تغلبه على الاتفاق بثنائية نظيفة في الجولة 21 من المسابقة، وهي نفس المرحلة التي فاز خلالها الأهلي على الشباب 5/2.

    وعبر برنامج "دورينا غير" ظهرت مناقشة حول الجماهير الأفضل في السعودية، بمشاركة محمد الدعيع نجم الهلال السابق، حيث تم استخدام ميركاتو الزعيم القوي كوسيلة للسخرية في المقارنة.

    النقاش في البرنامج كان عن الجمهور الأكثر تأثيرًا في دوري روشن السعودي، قال الناقد الرياضي عبد الرحيم الجيزاوي إن ثنائي جدة "الاتحاد والأهلي" هو الأفضل ويتقدم على الجميع.

    وقال:"جمهور جدة سواء الأهلي أو الاتحاد هو الأفضل في السعودية بلا نقاش، يمكننا النظر إلى الهلال والنصر مقارنة بالاتحاد والأهلي كتأثير في الملعب".

    ومن جانبه رد عليه محمد الدعيع حارس الهلال السابق:"هذا بالنسبة لك أنت، أمر غير صحيح، مباراة الهلال والنصر تختلف بشكل كبير عن مواجهة الأهلي والاتحاد".

  • جدل حول مساعدة رمز الأهلي للهلال

    فيديو | "رمز أهلاوي أنقذ الهلال من ديون صفقته" .. الخلاف يشتعل مجددًا حول ميركاتو الزعيم بسبب بطل كأس العالم

    لا يزال النقاش محتدمًا في دوري روشن السعودي، بسبب الصفقات القوية التي أبرمها الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى رأسها كريم بنزيما لاعب الاتحاد السابق.

    فريق المدرب سيموني إنزاجي تم دعمه بأكثر من صفقة مميزة، وهو ما تسبب في ضجة، وأسفر عن إضراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، والذي أبدى اعتراضه على سياسة الانتقالات في ناديه مقارنة بالمنافس.

    ورغم انتهاء الميركاتو في بداية شهر فبراير الجاري، إلا أن برنامج "أكشن مع وليد" شهد حلقة جديدة من النقاش عن هذه القضية.

    الناقد الرياضي فيصل زيد قال خلال البرنامج:"الرمز الأهلاوي الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه هو من سدد دين نادي الهلال في صفقة ريفالينو الذي انضم للفريق قادمًا من فلومينينسي".

    ورد عليه وليد الفراج قائلًا:"الأمير خالد بن عبد الله أيضًا هو أحد رموز الأهلي".

    ومن جانبه قال عبد العزيز الزلال:"هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، الأمير عبد الله الفيصل ليس هو من سدد دين الهلال في هذه الصفقة".

    وأوضح:"الهلال يطلب حكام أجانب في كل مباراة، ركلة جزاء لم يتم احتسابها لصالح كريم بنزيما، الحكم المحلي لا يزال يواصل الأخطاء حتى الآن، دومبيا كان يستحق البطاقة الحمراء".

  • مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة، صار الأهلي منافسًا شرسًا على الصدارة، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة وحيدة في 21 لقاء.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي؛ ليسقطوا في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة الإماراتي، بعد ذلك.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

