إحصائية مذهلة تكشف عن أسباب مشاكل أرسنال في الفوز باللقب بعد انهياره أمام ولفرهامبتون
أرتاتا تحت الضغط لتحقيق الفوز باللقب
تم إحراز تقدم إيجابي في استاد الإمارات تحت قيادة المدرب الإسباني، مع تجميع التحديات للفوز بالألقاب الكبرى في الداخل والخارج. ومع ذلك، فقد ثبت أن النجاح الملموس ضئيل.
لا يزال فريق آرسنال يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق هذا الموسم، حيث يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا.
أرسنال يخسر نقاطًا من مواقف فوز
ومع ذلك، سيحتاج أرتاتا إلى رؤية تصميم قوي من جانب فريقه إذا أرادوا تجاوز أي من تلك الخطوط في المركز الأول. لقد تعثر فريق الغانرز قليلاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حقق فوزين فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أدت هذه النتائج إلى تقلص الفارق في صدارة الترتيب إلى خمس نقاط فقط، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وقد ظهرت عيوب خطيرة بشكل مؤلم في مباراة ولفرهامبتون.
بعد أن تقدم أرسنال 2-0 في الدقيقة 56 في ملعب مولينوكس، تعرض للهزيمة وتلقى هدف التعادل الدرامي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سدد المراهق توم إيدوزي الكرة عبر ريكاردو كالافيوري على خط المرمى.
خسر أرسنال الآن سبع نقاط من مواقف فوز في 2026، ولم يعانِ سوى وست هام وكريستال بالاس (ثماني نقاط لكل منهما) اللذان يهددهما الهبوط من مزيد من الألم في هذا المجال.
أرتاتا يتحدث عن الهشاشة النفسية للاعبين في مطاردة اللقب
يعترف أرتاتا بأن لديه مشاكل يجب معالجتها في شمال لندن. وقال للصحفيين عندما كان يتحدث عن ليلة محبطة في ويست ميدلاندز: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل شديدة من النتيجة ومن الطريقة التي انتهت بها المباراة، ولكننا يجب أن نلوم أنفسنا. أعتقد أن الأداء في الشوط الثاني لم يقترب من المستوى المطلوب للفوز في هذه الدوري، مع الفارق الذي أعتقد أنه كان يجب أن يكون موجودًا اليوم، خاصة بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول. إنها لحظة محبطة.
"نريد جميعًا أن نتحدث كثيرًا عن مشاعرنا، لكن هذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك، لأن أي شيء نفعله يجب أن يكون دائمًا وبشكل حصري بهدف مساعدة الفريق. أعتقد أننا يجب أن نتحمل هذا الإحباط في الوقت الحالي. عندما تكون في هذا المستوى وفي القمة، عليك أن تتحمل الضربة، لأننا نستحقها اليوم أيضًا، وأن نمضي قدمًا بأسرع ما يمكن، لأننا سنخوض مباراة مهمة يوم الأحد".
وردًا على سؤال حول الضعف المفترض لفريقه عندما يتعرض للضغط، مع إهداره لفرص التتويج باللقب في المواسم السابقة، أضاف أرتيتا: "أعتقد أن أي سؤال أو انتقاد أو رأي يجب أن تتقبله. أعتقد أن هذا هو الحال. أي ضربة أو رصاصة، تقبلها، لأننا لم نؤدِ بالمستوى المطلوب.
"أي شيء يقوله أي شخص يمكن أن يكون صحيحًا لأننا لم نفعل ما كان علينا فعله. الطريقة للقيام بذلك هي على أرض الملعب يوم الأحد، في فرصة رائعة لدينا. لقد فعلنا ذلك دائمًا، لكنك تكون قويًا إذا أظهرت ذلك في المرة التالية التي تفعل فيها ذلك. التحدث والقول هنا أمر بسيط، وعلينا أن نفعل ذلك على أرض الملعب".
أرسنال يواجه توتنهام في ديربي شمال لندن
وتابع حديثه عن الحفاظ على دعم المشجعين المهتمين قائلاً: "كلما زاد تواجدهم مع اللاعبين [كان ذلك أفضل]، وسأكون أول من يكون قريباً منهم لأن هذا لا علاقة له بالموقف أو الرغبة. بل على العكس تماماً. إنه جزء من كرة القدم.
"كل ما كان من الممكن أن يسوء، ساء بالفعل، لأنك عندما تنظر إلى الطريقة التي استقبلنا بها الهدفين، دون أن نستقبل أي أهداف أخرى، تجد أن هذا أمر نادر جدًا. لكنه حدث، وحدث لسبب ما، وعلينا أن نتفاعل مع ذلك".
لا ينبغي على أرتيتا أن يبذل جهدًا كبيرًا في تحفيز لاعبيه قبل المباراة القادمة لأرسنال، حيث من المقرر أن يواجهوا جارهم توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد.
