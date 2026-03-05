Getty Images Sport
إحصائية مثيرة تظهر أن أرسنال استغرق أكثر من ثلاثين دقيقة لاستئناف اللعب في فوزه على برايتون
إحصائيات مذهلة عن عودة أرسنال للعب
في الواقع، وفقًا لإحصاءات Opta، استغرق أرسنال ما مجموعه 30 دقيقة و 51 ثانية لاستئناف اللعب ضد برايتون. يمثل هذا الرقم الرائع أعلى وقت إجمالي قضاه الفريق في استئناف اللعب في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. لوضع ذلك في منظوره الصحيح، فإن ما يقرب من ثلث المدة التقليدية للمباراة البالغة تسعين دقيقة استهلكته فقط الفترة التي استغرقها فريق شمال لندن لإعادة الكرة إلى اللعب الفعلي. تم توزيع التأخيرات بدقة على مختلف حالات الكرات الثابتة، حيث أدار فريق الغانرز الوقت بشكل مكثف خلال الركلات الركنية وركلات المرمى والرميات الجانبية والركلات الحرة. من خلال إبطاء هذه الانتقالات الروتينية بشكل متعمد، نجح أرسنال في كسر إيقاع المباراة بشكل فعال، مما أدى إلى إعاقة زخم برايتون وإحباط الجماهير المحلية في ملعب أميكس.
هورزيلر ينتقد أساليب الغانرز الملتوية
"أعتقد أن هناك فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم اليوم... لن أكون أبدًا ذلك النوع من المدربين الذين يحاولون الفوز بهذه الطريقة. أريد أن أقدم أداءً جيدًا. أريد أن يستمر لاعبي فريقي في التحسن، وأن يستمروا في لعب كرة القدم على أرض الملعب"، قال فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، غاضبًا بعد صافرة النهاية. شعر مدرب فريق سيغالز بالغضب من السلوك التكتيكي لفريق متصدر الدوري، مدعيًا أن فريقه كان الفريق الوحيد المهتم بلعب مباراة عادلة، بينما كان الفريق الزائر يستنزف الوقت.
لم يتردد المدرب البالغ من العمر 33 عامًا في تقييمه لاعتماد اللعبة الحديثة على التوقفات، قائلاً: "في النهاية، بالطبع، كل فريق سيدير الوقت ويضيعه، لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حد، ويجب أن تضعه الدوري الإنجليزي الممتاز. يجب أن يضعه الحكام، لكنهم في الوقت الحالي يفعلون ما يريدون. إذا سألت الآن كل من في الغرفة عما إذا كان قد استمتع حقًا بهذه المباراة، فأنا متأكد من أن واحدًا فقط سيرفع يده لأنه من مشجعي أرسنال، لكن بخلاف ذلك، لا أحد سيستمتع بها".
هل أرسنال هو الأسوأ حقًا؟
يبدو أن لاعبي شمال لندن أعطوا الأولوية لإدارة المباراة، حيث تشير البيانات إلى أن أرسنال استغرق في المتوسط 31.4 ثانية لإعادة الكرة إلى اللعب من الركلات الركنية وركلات المرمى والرميات والركلات الحرة. ومع ذلك، على الرغم من غضب هورزيلر، فإن نظرة أعمق على الأرقام تكشف عن قصة مختلفة قليلاً عن حالة اللعبة الحديثة. ووفقًا لـ Opta أيضًا، على الرغم من أن 31.4 ثانية لكل استئناف للعب تعتبر مدة طويلة، إلا أنها ليست استثنائية. في الواقع، كان هناك 195 حالة استغرقت فيها الفرق وقتًا أطول من هذا المتوسط لاستئناف اللعب في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في موسم 2025-26.
أرتاتا يتجاهل الضجة
لم تنته التوترات على أرض الملعب، حيث واجه أرتاتا تقييم هورزيلر اللاذع خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. عندما أُخبر أن نظيره يشعر أن أرسنال "يضع قواعده الخاصة" ويتلاعب بسير المباراة، سارع الإسباني إلى رفض الشكاوى باعتبارها موضوعًا متكررًا كلما التقى الفريقان.
"يا لها من مفاجأة! لا. ما عليك سوى العودة إلى المباريات السابقة وستجد الكثير من التعليقات المماثلة منه دائمًا"، رد أرتاتا بتهكم. لم يبد مدرب أرسنال منزعجًا من الانتقادات، وركز بدلاً من ذلك على النتيجة التي رفعت فريقه إلى صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط، على الرغم من سيطرة برايتون على عدد التسديدات بـ 13 محاولة مقابل 4 لأرسنال طوال 90 دقيقة.
بينما ستستمر بلا شك الجدل حول "الفنون المظلمة" وإضاعة الوقت في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث، من الواضح أن الغانرز لا يشعرون بالأسف تجاه أساليبهم. طالما أن التكتيكات تحقق نتائج، يظل تركيز أرسنال ثابتًا على سباق اللقب، تاركًا الشكاوى للخصم.
