إحصائية مثيرة تظهر أن أرسنال استغرق أكثر من ثلاثين دقيقة لاستئناف اللعب في فوزه على برايتون

"أعتقد أن هناك فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم اليوم... لن أكون أبدًا ذلك النوع من المدربين الذين يحاولون الفوز بهذه الطريقة. أريد أن أقدم أداءً جيدًا. أريد أن يستمر لاعبي فريقي في التحسن، وأن يستمروا في لعب كرة القدم على أرض الملعب"، قال فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، غاضبًا بعد صافرة النهاية. شعر مدرب فريق سيغالز بالغضب من السلوك التكتيكي لفريق متصدر الدوري، مدعيًا أن فريقه كان الفريق الوحيد المهتم بلعب مباراة عادلة، بينما كان الفريق الزائر يستنزف الوقت.

لم يتردد المدرب البالغ من العمر 33 عامًا في تقييمه لاعتماد اللعبة الحديثة على التوقفات، قائلاً: "في النهاية، بالطبع، كل فريق سيدير الوقت ويضيعه، لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حد، ويجب أن تضعه الدوري الإنجليزي الممتاز. يجب أن يضعه الحكام، لكنهم في الوقت الحالي يفعلون ما يريدون. إذا سألت الآن كل من في الغرفة عما إذا كان قد استمتع حقًا بهذه المباراة، فأنا متأكد من أن واحدًا فقط سيرفع يده لأنه من مشجعي أرسنال، لكن بخلاف ذلك، لا أحد سيستمتع بها".