في مفاجأة غير متوقعة، أثار منير نصراوي، والد النجم الإسباني المغربي الأصل لامين يامال، حالة واسعة من الجدل في الأوساط الكروية والإعلامية الإسبانية، بعد أن أعلن عن خطبته من فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا فقط، أي أكبر من نجله النجم الواعد بخمس سنوات فقط. الخبر أثار اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، ليس فقط بسبب فارق السن اللافت، بل أيضًا بسبب التوقيت الذي جاء بعد أيام قليلة من انفصال يامال عن حبيبته السابقة، المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.
لا يكف عن إثارة الجدل.. والد لامين يامال يخطب فتاة أكبر من نجله وأصغر من نيكي نيكول!
ماذا حدث؟
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن منير نصراوي، البالغ من العمر 35 عامًا، ألمح إلى خطبته من الشابة كريستينا، عبر منشور على حسابه الرسمي في "إنستجرام"، الذي يتابعه أكثر من 1.3 مليون متابع. ونشر منير نصراوي صورة له مع خطيبته يجلسان سويًا في أحد المطاعم، وأرفق الصورة برمز تعبيري بسيط وعبارة "الحلوى الخاصة بي!".
العلاقة بين الطرفين باتت محل جدل خلال الأشهر الماضية بسبب الفارق العمري الكبير، لكن الثنائي قررا المضي قدمًا في ارتباطهما الرسمي، متجاهلين الضغوط والانتقادات.
نصراوي فعل ذلك بعد أيام من نشره صورة جمعته بها أيضًا في شرفة أحد المنازل، مع وسوم تعبيرية تشير إلى اقتراب الخطبة حيث حملت الوسوم خاتم زواج.
يثير الجدل دائمًا
اللافت أن إعلان الخطوبة جاء في وقت تمر فيه حياة لامين يامال العاطفية بمرحلة اضطراب. فقد أكدت تقارير إعلامية إسبانية، نقلًا عن الصحفي خافيير دي أويّوس في برنامج D Corazon على قناة La 1، أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أنهى علاقته بحبيبته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول (25 عامًا). وقال الصحفي إن يامال تواصل معه شخصيًا لتوضيح ملابسات الانفصال، مؤكدًا أنه لم يكن بسبب الخيانة كما رددت بعض الشائعات، بل تم الانفصال بهدوء وبشكل متفق عليه بين الطرفين. وأضاف يامال، بحسب دي أويّوس، أن رحلته الأخيرة إلى إيطاليا لم تكن مرتبطة بأي علاقة جديدة، وأنه لم يدخل في أي ارتباط آخر بعد الانفصال.
أما والد اللاعب، منير نصراوي، فكان قد تصدّر عناوين الأخبار قبل أسابيع قليلة أيضًا، ولكن لأسباب أكثر مأساوية. ففي أغسطس الماضي، تعرّض منير نصراوي لحادث طعن خطير أثناء تجوله مع كلبه في مدينة ماتارو الواقعة شمال برشلونة. وذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" الإسبانية أن خلافًا نشب بينه وبين مجموعة من الأشخاص في الحي، تطور لاحقًا إلى شجار عنيف، انتهى بإصابته بعدة طعنات نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة. وتمكنت الشرطة الإسبانية لاحقًا من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بمحاولة القتل.
وبعد الحادث، خرج نصراوي في مقابلة مع برنامج El Chiringuito الشهير، ليروي تفاصيل ما حدث قائلاً: "شكرًا لله، أنا الآن أفضل حالًا قليلًا. يجب أن أكون أكثر هدوءًا من أجل نفسي وعائلتي. أؤمن أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الله كبير وسينصفنا في النهاية" وأضاف أنه شعر بالخوف الشديد خلال الحادث، مؤكدًا أنه رأى الموت بعينيه، لكنه تمسك بالأمل في النجاة. الحادث ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على عائلة يامال، التي بدت أكثر تماسكًا بعد تجاوزه.
- AFP
شخصية خلافية
ويُعرف منير نصراوي بشخصيته الصريحة وتفاعله الدائم مع وسائل الإعلام والجماهير عبر حساباته الاجتماعية، حيث لا يتردد في التعبير عن رأيه في أداء ابنه ومسيرته الكروية. فقد كان حاضرًا في جميع المحطات الكبرى في مشوار لامين يامال، من تألقه في كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، إلى حضوره حفل الكرة الذهبية في سبتمبر الماضي، الذي شهد فوز الفرنسي عثمان ديمبيلي بالجائزة، بينما حصل يامال على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.
وخلال الحفل، صرّح منير نصراوي أمام الكاميرات قائلاً إن ابنه هو "أفضل لاعب في العالم بفارق كبير"، مؤكدًا أنه يتوقع أن يفوز بالكرة الذهبية العام المقبل. وقال نصًا: "لن أقول إنها سرقة، لكن ما حدث كان ظلمًا أخلاقيًا. لامين هو الأفضل في العالم، ليس لأنه ابني، بل لأنه لا يملك منافسًا حقيقيًا. إنه استثنائي وسيكون الإسباني الفائز بالكرة الذهبية العام القادم".
ورغم أن الجدل حول حياته الشخصية لا يتوقف، سواء بخطبته الجديدة أو بتصريحاته الجريئة، يبقى منير نصراوي أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في محيط نجله الشاب الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العالمية. أما لامين يامال نفسه، فما زال يواصل طريقه بثبات داخل نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، ساعيًا لترسيخ مكانته كنجم الجيل القادم، بينما يحيط الجدل بكل ما يتعلق به وبعائلته، التي يبدو أنها لا تغيب أبدًا عن صفحات الأخبار.
ماذا بعد؟
برشلونة ينتظر مواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي على ملعب "يان بريدل" حيث يطمح رجال النادي الكتالوني في تحقيق النقطة التاسعة من 4 مباريات.