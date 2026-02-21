"أي تراجع يتحدثون عنه؟!" - انتقادات شديدة لإرلينغ هالاند، بينما يؤكد أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو أن المهاجم النجم "أفسد الجميع"

على الرغم من تباطؤ أدائه بعد بدايته المذهلة، إلا أن هالاند هو أحد الأسباب الرئيسية وراء مطاردة مانشستر سيتي لأرسنال في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ساهم هالاند في 29 هدفًا من أصل 56 هدفًا سجلها مانشستر سيتي في الدوري، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.

على الرغم من أنه فشل في التسجيل في فوز مانشستر سيتي 2-1 على نيوكاسل، الذي قلص تقدم أرسنال في الصدارة إلى نقطتين، إلا أنه لعب دورًا حاسمًا في الفوز بتسجيله الهدف الثاني لنيكو أورايلي في المباراة بتمريرة دقيقة. وبذلك تعادل مع زميله في مانشستر سيتي رايان شيركي في المركز الثاني لأفضل صانعي الأهداف في الدوري هذا الموسم، خلف برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

أشاد قلب دفاع مانشستر سيتي مارك جوي بمساهمة هالاند في الفوز على نيوكاسل. وقال: "ألقى المدرب عليه كلمة قصيرة داخل الملعب [عن] مدى روعته اليوم. أخلاقياته في العمل مذهلة، فهو يقاتل على كل كرة ضد دان [بيرن]. ليس الأمر سهلاً، دان قوي جداً وجيد في الكرات الهوائية. إنه نقطة محورية حقيقية لنا في مقدمة الملعب وأنا سعيد لأنه قدم أداءً رائعاً اليوم".

وأضاف جوارديولا: "لم يكن ذلك ممكناً اليوم لولا إرلينغ".