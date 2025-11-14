أول من عانق ميسي .. سر الظهور الأول "المختلف" لشقيق أليكسيس ماك أليستر مع الأرجنتين!

في ليلةٍ كان يفترض أن تتسلط فيها الأضواء فقط على حلم يتحقق داخل المستطيل الأخضر، لفت كيفن ماك أليستر الأنظار بشيء لم يتوقّعه أحد؛ فبين لحظة الاحتفال مع ليونيل ميسي عقب الهدف الثاني للأرجنتين ومشاهد ظهوره الأول بقميص بطل العالم، أثار اللاعب الفضول عندما ارتدى "واقي الأسنان"، والذي بدا واضحًا في فمه - وهو أمر غير معتاد في عالم كرة القدم -.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز وديًا على نظيره الأنجولي بـ"هدفين مقابل لا شيء"؛ في مباراة ضمن استعدادات التانجو لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن ناحيته.. يستعد منتخب أنجولا الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا؛ والمقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من أواخر شهر ديسمبر القادم وحتى منتصف يناير 2026.