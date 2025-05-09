"لا أغلق بابي أبدًا" .. ماركو سيلفا يكشف في أول رد رسمي عن حقيقة تدريبه الهلال

أحد أقوى الأسماء التي ارتبطت بنادي الهلال..

ماركو سيلفا.. هذا الاسم الذي ارتفعت أسهمه بشكلٍ كبير، خلال الساعات الماضية؛ من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ حسب التقارير المحلية.

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هذه التقارير أكدت أن سيلفا يرحب بتدريب نادي الهلال، خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس؛ وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

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الزعيم الهلالي يشارك في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.