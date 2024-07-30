معروفون بجبروتنا ولن ننسحب بسبب إسرائيل .. ردود الأفعال على فوز مصر أمام إسبانيا في أولمبياد باريس

انتصار تاريخي للفراعنة

الفراعنة على أعتاب كتابة التاريخ، منتخب مصر إلى دور الثمانية من أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات.

ثنائية إبراهيم عادل صعدت بفريق المدرب روجيرو ميكالي إلى المرحلة الإقصائية من البطولة، وسط غموض حول الفريق الذي سيلعب أمامه الفراعنة في ربع النهائي.

مصر تحتل صدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني، وسط مخاوف لدى الجماهير المصرية حول إمكانية الانسحاب في حالة الوقوع أمام إسرائيل بالدور القادم..

ولذلك يقوم موقع "جول" باستعراض أهم ردود الأفعال على هذا الانتصار الذي أبهر الجميع في الأولمبياد..