أولمبياد باريس | "فشل الفراعنة في استغلال أزمة البيتزا فظهر خليفة محمد صلاح وأنقذهم" .. مصر تنجو أمام باراجواي

مصر تطير إلى نصف نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 60 سنة..

ليلة عربية خالصة شهدتها دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ فبعد تأهل منتخب المغرب للرجال تحت 23 سنة، إلى نصف النهائي منافسات كرة القدم؛ ها هي مصر تلحق به رسميًا.

منتخب مصر للرجال تحت 23 سنة تأهل إلى نصف نهائي "أولمبياد باريس"، بعد الفوز (5-4) على نظيره باراجواي بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

هذا التأهل؛ هو الثالث في تاريخ منتخب مصر، إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية؛ بعد نسختي "أمستردام 1928" و"طوكيو 1964".

لكن.. صعود مصر هذه المرة "لم يكن سهلًا أبدًا"؛ حيث عانى كثيرًا أمام المنتخب باراجوياني العنيد، والذي أظهر شراسة كبيرة للغاية طوال دقائق المباراة، قبل أن يسقط في ركلات الجزاء.

ويلتقي منتخب مصر في دور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية 2024، مع الفائز من اللقاء الناري الذي يجمع - حاليًا -، بين أصحاب الأرض فرنسا والغريم الأرجنتيني، بينما يلتقي المغرب مع إسبانيا في المباراة الثانية من المربع الذهبي.

وبالتالي.. ضمن العرب ميدالية "على الأقل" في منافسات كرة القدم، خلال النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية 2024؛ فلو خسر منتخبا مصر والمغرب مثلًا في نصف النهائي، سيتقابلا ضد بعضهما بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهُنا سيحصل أحدهما على "البرونزية"؛ وهكذا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد الفوز على باراجواي، والتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"..