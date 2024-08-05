أولمبياد باريس | في ليلة انتقام إسبانيا .. "استفزازات المغرب تنقلب عليه وإياك وظلم جوهرتك يا برشلونة"

بعد تتويج الكبار بـ"اليورو".. منتخب إسبانيا تحت 23 سنة يواصل الإبداع

ضيّع منتخب المغرب تحت 23 سنة، "فرصة ذهبية" قد لا تتكرر بسهولة؛ من أجل التأهل إلى نهائي منافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

المنتخب المغربي الذي قدّم أداءً مبهرًا طوال "أولمبياد باريس 2024"، سقط أمام منتخب إسبانيا تحت 23 سنة، بهدف مقابل اثنين، ضمن منافسات نصف النهائي؛ ليكتفي باللعب على الميدالية "البرونزية"، يوم الخميس القادم.

ومن ناحيتهم.. يكون نجوم إسبانيا تحت 23 سنة، بهذا الفوز المثير، قد انتقموا لخسارة منتخبهم الأول لكرة القدم أمام المغرب بالذات، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم الأخيرة "قطر 2022".

وقتها.. انتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0) في الوقتين الأصلي والإضافي؛ ليذهب المنتخبان إلى ركلات الجزاء، التي ابتسمت للمغرب على حساب إسبانيا، بنتيجة (3-0).

وسيلتقي المنتخب الإسباني تحت 23 سنة، في المباراة النهائية من دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، مع الفائز من لقاء فرنسا - صاحبة الأرض -، ضد مصر.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز منتخب إسبانيا الأولمبي على نظيره المغربي، مساء اليوم الإثنين..