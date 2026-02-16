أولكسندر زينشينكو يغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لإصابة خطيرة بعد دقيقتين من ظهوره الأول مع أياكس

أصيب زينشينكو في ركبته اليسرى بعد مرور دقيقتين ونصف فقط من المباراة التي فاز فيها أياكس بنتيجة 4-1 على فورتونا سيتارد مساء السبت، عقب اصطدامه مع ديميتريوس ليمنيوس. احتاج اللاعب إلى علاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله إلى غرفة الملابس. واصل فريق فريد جريم مسيرته نحو الفوز بعد خروج زينشينكو بفضل أهداف جورثي موكيو ورايان بونيدا وثنائية ميكا جودتس.

ومع ذلك، أفسد خروج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في وقت مبكر النجاح الكبير على أرضه، حيث اعترف جريم بعد الفوز أنه لا يعرف مدى خطورة الإصابة.

وقال مدرب أياكس: "في الوقت الحالي، ليس من الواضح مدى خطورة إصابة أولكسندر زينشينكو". "سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي غدًا أو بعد غد. نأمل أن نعرف المزيد قريبًا وأن الإصابة ليست خطيرة".

وبحسب ما ورد، قبل زينشينكو بخفض كبير في راتبه للانضمام إلى أياكس في محاولة للحفاظ على آماله في المشاركة في كأس العالم، حيث يتطلع إلى قيادة منتخب أوكرانيا في أمريكا الشمالية هذا الصيف، ولكن هناك مخاوف من أنه سيغيب عن البطولة بالكامل إذا وصلت أوكرانيا إلى النهائيات.