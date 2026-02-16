AFP
أولكسندر زينشينكو يغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لإصابة خطيرة بعد دقيقتين من ظهوره الأول مع أياكس
ماذا حدث لزينشينكو؟
أصيب زينشينكو في ركبته اليسرى بعد مرور دقيقتين ونصف فقط من المباراة التي فاز فيها أياكس بنتيجة 4-1 على فورتونا سيتارد مساء السبت، عقب اصطدامه مع ديميتريوس ليمنيوس. احتاج اللاعب إلى علاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله إلى غرفة الملابس. واصل فريق فريد جريم مسيرته نحو الفوز بعد خروج زينشينكو بفضل أهداف جورثي موكيو ورايان بونيدا وثنائية ميكا جودتس.
ومع ذلك، أفسد خروج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في وقت مبكر النجاح الكبير على أرضه، حيث اعترف جريم بعد الفوز أنه لا يعرف مدى خطورة الإصابة.
وقال مدرب أياكس: "في الوقت الحالي، ليس من الواضح مدى خطورة إصابة أولكسندر زينشينكو". "سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي غدًا أو بعد غد. نأمل أن نعرف المزيد قريبًا وأن الإصابة ليست خطيرة".
وبحسب ما ورد، قبل زينشينكو بخفض كبير في راتبه للانضمام إلى أياكس في محاولة للحفاظ على آماله في المشاركة في كأس العالم، حيث يتطلع إلى قيادة منتخب أوكرانيا في أمريكا الشمالية هذا الصيف، ولكن هناك مخاوف من أنه سيغيب عن البطولة بالكامل إذا وصلت أوكرانيا إلى النهائيات.
أياكس يصدر تحديثًا بشأن زينشينكو
أصدر أياكس الآن تحديثًا عن إصابة زينشينكو وأكد أنه سيخضع لعملية جراحية: "تم استبعاد أولكسندر زينشينكو لفترة طويلة. تعرض المدافع لإصابة في الركبة نهاية الأسبوع الماضي في المراحل الأولى من المباراة التي أقيمت على أرضه مع فورتونا سيتارد في ملعب يوهان كرويف أرينا. أظهر الفحص في المستشفى أن العملية الجراحية ضرورية. وستجرى هذه العملية في المستقبل القريب. وسيخضع اللاعب الأوكراني الدولي البالغ من العمر 29 عامًا لفترة إعادة تأهيل طويلة، مما يعني أنه لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم".
انتقاله إلى أياكس أنهى علاقة دامت ثلاث سنوات ونصف مع أرسنال
غادر زينشينكو أرسنال للانتقال إلى أياكس بعقد قصير الأجل بعد أن عانى من قلة المشاركة في المباريات خلال فترة إعارته التي لا تُنسى مع نوتنغهام فورست في وقت سابق من هذا الموسم. لم يشارك اللاعب الدولي الأوكراني سوى في أربع مباريات في الدوري مع فريق تريكي تريز بسبب الإصابة، كان آخرها في الهزيمة 2-0 على أرضه أمام إيفرتون في نهاية ديسمبر.
أنهى انتقال زينشينكو إلى أياكس فترة ثلاث سنوات ونصف قضاها مع أرسنال بعد أن انضم إلى الغانرز قادمًا من مانشستر سيتي في 2022. عند انتقاله إلى عملاق أمستردام، نشر زينشينكو رسالة وداع إلى المشجعين على صفحته الرسمية على إنستغرام.
بدأ زينشينكو رسالته بقوله: "إلى جانرز، لن أنسى أبدًا الطريقة التي رحبتم بها بي. ما زلت أتذكر القشعريرة التي انتابتني في المباراة الأولى بعد سماع هتافكم "Always beliiiiiieeeve".
لم أكن أحلم حتى بذلك. من أعماق قلبي، أود أن أشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه لي ولعائلتي. إلى الجهاز الفني، شكراً لكم على إتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً صغيراً من هذا النادي الرائع.
"إلى اللاعبين، شكراً لكم على التجربة التي لا تقدر بثمن، والذكريات الرائعة، وعلى أنكم أصبحتم أصدقاء مدى الحياة. إلى جميع الموظفين، شكراً لكم على مساعدتكم ورعايتكم لي ولعائلتي.
"وبالطبع إلى المشجعين، على حبهم ودعمهم ونقدهم الذي نحتاج نحن كلاعبين إلى قبوله والعمل بجدية أكبر. أود فقط أن أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى أن تحققوا كل ما تتمناه.
"مرة واحدة جانر، جانر إلى الأبد. شكراً لكم. @arsenal [رمز قلب الحب]."
ما هو مستقبل زينشينكو؟
سينخينكو سيخضع الآن لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، مما يعني أن مسيرته مع أياكس قد انتهت، كما أنه سيغيب عن مباراة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم ضد السويد الشهر المقبل. وسيواجه الفائز في هذه المباراة إما بولندا أو ألبانيا في محاولة لحجز مكانه في الولايات المتحدة.
