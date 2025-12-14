أوقعه في الفخ ثم أنقذه ولكن! .. هاري كين يتحول لنقطة ضعف في ليلة تعثر بايرن ميونخ أمام ماينتس

فرّط بايرن ميونخ في فرصة استغلال تعثر مطارديه، لايبزيج وبوروسيا دورتموند، في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، وذلك بعدما فقد نقطتين بتعادله المحبط مع متذيل جدول الترتيب، ماينتس، على ملعبه، أليانز أرينا، بهدفين لكل فريق.

بايرن كان الطرف الأفضل خلال المباراة خاصة على الصعيد الهجومي، وقد صنع عديد المحاولات الهجومية، ورغم نجاحه بالتقدم بهدف لينارت كارل في الدقيقة الـ29، إلا أنه وجد نفسه فجأة يلهث خلف هدف التعادل بعدما قلب الضيوف النتيجة لصالحهم بهدفي كاسبر بوتولسكي في نهاية الشوط الأول وجاي سونج لي في الدقيقة الـ67.

هاري كان استطاع إحراز هدف التعادل عند الدقيقة الـ87 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وقد حاول الفريق الوصول لهدف الفوز لكن دون جدوى.

التعادل كسر سلسلة الانتصارات المتتالية للبافاريين والتي استمرت لـ4 مباريات متتالية في البوندسليجا، ولكنه رفع رصيد الفريق إلى 38 نقطة في الصدارة، فيما يمتلك ملاحقيه، لايبزيج وبوروسيا دورتموند، 29 نقطة لكل منهما، وذلك بعد خسارة الأول وتعادل الثاني في الجولة الـ14.