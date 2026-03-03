Getty Images Sport
أوسي أرديلس يشرح كيف يمكن لتوتنهام الخروج من "مشكلة كبيرة جدًا" في رسالة حماسية إلى اللاعبين
نداء أسطورة النادي من أجل الوحدة
أرديلس، الذي ساعد توتنهام في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين متتاليتين في عامي 1981 و1982 كلاعب، كما درب الفريق في موسم 1993-1994، يفهم أكثر من غيره أهمية التاريخ الذي يحمله النادي الواقع شمال لندن. وسط أزمة الثقة التي تعصف حالياً بالليليوايتس، الذين يحتلون الآن المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، شدد على أن كل فرد داخل النادي، من الطاقم الطبي إلى الإدارة، يجب أن يقدم دعماً لا يتزعزع للاعبين على أرض الملعب. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء البريطانية قبل المباراة الحاسمة ضد كريستال بالاس يوم الخميس، قال: "مهمتنا، مهمة كل فرد في النادي، مهمتي ومهمة كل فرد في توتنهام هي دعم الفريق. نحن بخير الآن، لكننا قد نواجه مشاكل كبيرة جدًا. لذا، يجب أن يتحد الجميع لتحقيق ما نريد تحقيقه. النجاة من هذا الموسم، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك".
تراجع تاريخي لفريق توتنهام
الإحصائيات التي تقف وراء الأداء الحالي لتوتنهام تبعث على القلق. حقق النادي رقماً قياسياً سيئاً بـ 10 مباريات دون فوز، ولا يزال الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يحقق أي فوز في عام 2026، وهو ما أدى إلى هبوطه نحو منطقة الهبوط. في حين أن الفريق قد تضرر بشدة بسبب إصابات العديد من لاعبي الفريق الأول الرئيسيين، يعتقد العديد من المراقبين أن المشاكل أعمق من مجرد نقص في عدد اللاعبين، ويشككون في المرونة النفسية للمجموعة تحت قيادة المدرب المؤقت إيغور تودور.
تودور، الذي حث لاعبيه مؤخرًا على بذل المزيد من الجهد في المواجهات عالية الكثافة بدلاً من التركيز على الأنظمة التكتيكية، يتعرض لضغط هائل لإيجاد صيغة ناجحة. لا توفر قائمة المباريات القادمة أي راحة، حيث تضم مباريات حاسمة ضد فرق أخرى تعاني من نفس المشكلة وفرق تأمل في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى. كانت احتفالات "يوم سانت توترينغهام" التي أقامها منافسه أرسنال، والتي جاءت في وقت أبكر من أي وقت مضى، بمثابة تذكير مؤلم بمدى تراجع النادي في موسم واحد.
أيقونات النادي يجتمعون من أجل الصحة العقلية
شارك أرديلس هذه الأفكار خلال حدث مهم بالنسبة لزميله السابق ميكي هازارد. انضم إلى الثنائي زملاؤهما الأسطوريان بات جينينغز وغاري مابوت للاحتفال بعمل "Legend On The Bench"، وهي مؤسسة خيرية للصحة العقلية أسسها هازارد وشقيقته ميشيل. اجتمع المجموعة في هارلو للكشف عن المقعد رقم 100 للمؤسسة الخيرية، والذي يوفر مساحة للناس للتحدث وطلب الدعم في ذكرى جاي، ابن شقيق هازارد.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أشاد أرديلس بتفاني زميله السابق خارج الملاعب. وقال: "نعم، إنه إنجاز رائع للغاية. كنت معه عندما بدأ في القيام بذلك، وقد بدأ بشكل بسيط للغاية، ولكن من المدهش كيف نما هذا المشروع. ميكي هو القوة الدافعة. أنا آتي وألتقط الصور وأتحدث كثيرًا، ولكن العمل الحقيقي والجهد الشاق يعودان إليه. كان هدفه صغيرًا للغاية، ولكنه نما ونما، وهو يعمل بجد أكثر فأكثر. والآن نحن في المكان الذي نحن فيه الآن. إنه إنجاز لا يصدق".
الطريق إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
في حين أن الحدث الخيري كان مصدر فخر للمجتمع، إلا أن ظل جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال مستحيلاً تجاهله. تشمل مباريات توتنهام المتبقية رحلات صعبة إلى ليفربول وتشيلسي، إلى جانب مواجهات "ست نقاط" ضد نوتنغهام فورست وسندرلاند. لم يعد هناك مجال للخطأ، والتوتر المحيط بالنادي واضح للعيان بينما يستعد لاستقبال كريستال بالاس مساء الخميس.
يأمل أرديلس والعديد من الأساطير الذين اجتمعوا هذا الأسبوع أن يتمكن الفريق الحالي من إحياء الروح القتالية التي ميزت سنوات مجد النادي. مع تقلص الفارق مع الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب مع مرور كل أسبوع، يجب على توتنهام أن يأخذ تحذير لاعبه السابق على محمل الجد. البقاء هو الهدف الوحيد الآن، وكما أشار أرديلس، فإن أي أحلام بإعادة بناء الفريق يجب أن تنتظر حتى يضمن النادي مكانه في الدوري الممتاز لموسم آخر.
