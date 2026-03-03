أوسي أرديلس يشرح كيف يمكن لتوتنهام الخروج من "مشكلة كبيرة جدًا" في رسالة حماسية إلى اللاعبين

الإحصائيات التي تقف وراء الأداء الحالي لتوتنهام تبعث على القلق. حقق النادي رقماً قياسياً سيئاً بـ 10 مباريات دون فوز، ولا يزال الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يحقق أي فوز في عام 2026، وهو ما أدى إلى هبوطه نحو منطقة الهبوط. في حين أن الفريق قد تضرر بشدة بسبب إصابات العديد من لاعبي الفريق الأول الرئيسيين، يعتقد العديد من المراقبين أن المشاكل أعمق من مجرد نقص في عدد اللاعبين، ويشككون في المرونة النفسية للمجموعة تحت قيادة المدرب المؤقت إيغور تودور.

تودور، الذي حث لاعبيه مؤخرًا على بذل المزيد من الجهد في المواجهات عالية الكثافة بدلاً من التركيز على الأنظمة التكتيكية، يتعرض لضغط هائل لإيجاد صيغة ناجحة. لا توفر قائمة المباريات القادمة أي راحة، حيث تضم مباريات حاسمة ضد فرق أخرى تعاني من نفس المشكلة وفرق تأمل في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى. كانت احتفالات "يوم سانت توترينغهام" التي أقامها منافسه أرسنال، والتي جاءت في وقت أبكر من أي وقت مضى، بمثابة تذكير مؤلم بمدى تراجع النادي في موسم واحد.