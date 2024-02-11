أوسيمين الحل .. النسور ومعادلة الإطاحة بالأفيال في نهائي إفريقيا!

نيجيريا وحلم الأميرة السمراء بقيادة أوسيمين

يعتبر منتخب نيجيريا بقيادة جوزيه بيسيرو، هو المرشح المحتمل للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية ضد صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الأحد.

وفي 29 مارس 2022، وبملعب موشود أبيولا في أبوجا، كان منتخب نيجيريا يعانى حيث تعادل 1-1 في مباراة الإياب من تصفيات كأس العالم أمام غانا، وفشلوا في التأهل للمونديال، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب نيجيريا في التأهل لكأس العالم منذ عام 2006، واستقال المدرب أوجستين إيجوافون، وتم تعيين البرتغالي بيسيرو خلفًا له.

وفي ظل معاناة وأزمات منتخب نيجيريا كان هناك لاعب واحد فقط لم يتوقف أبدًا عن الإيمان بنهضة فريقه وهو فيكتور أوسيمين، الذي أصر على صعود نيجيريا إلى القمة مجددًا.

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والآن، مع اقتراب منتخب نيجيريا من تحقيق أول لقب لهم في كأس الأمم الإفريقية منذ عام 2013، تحولت توقعات نجم نابولي إلى حقيقة وعاد المنتخب النيجيري بقوة وأصبح مستعدًا لكى يهيمن على إفريقيا من جديد.