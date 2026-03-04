AFP
أوسمان ديمبيلي يتنافس على العودة إلى باريس سان جيرمان بعد غياب دام أسبوعين بسبب الإصابة قبل المباراة الحاسمة ضد موناكو
الفائز بجائزة الكرة الذهبية يعود إلى صفوف الفريق
بعد غيابدام أسبوعين تسبب في تفويته ثلاث مباريات مهمة - الفوز 3-0 على ميتز والفوز 1-0 على لو هافر في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى التعادل 2-2 في مباراة الإياب ضد نادي الإمارة - عاد الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 إلى المجموعة، وفقًا لتقرير RMC Sport. جاءت عودته بعد فترة من إعادة التأهيل الفردي بهدف ضمان عدم تعرضه لأي انتكاسات خلال عودته إلى الملاعب.
العودة التدريجية إلى الفريق الأول
اتخذ ديمبيلي نهجًا حذرًا فيما يتعلق بلياقته البدنية، حيث عاد للانضمام إلى زملائه في التدريبات الكاملة بعد أن أظهر جاهزيته خلال تدريبات مصممة خصيصًا له. كان الجهاز الفني لباريس سان جيرمان حريصًا على عدم التعجيل بعودة الجناح السابق لبرشلونة، مع إعطاء الأولوية لجاهزيته على المدى الطويل في المرحلة الحاسمة من الموسم.
لم يكن التوقيت أفضل بالنسبة للويس إنريكي، حيث يستعد باريس سان جيرمان لمباراة محلية حاسمة بينما يتصدر جدول الدوري الفرنسي بفارق أربع نقاط عن لينس صاحب المركز الثاني. دامبيلي الآن في صراع على الانضمام إلى تشكيلة المباراة ضد موناكو، الذي يحتل حالياً المركز السابع، مساء الجمعة في ملعب بارك دي برانس، في لحظة قد تكون بمثابة إكمال الدائرة بالنسبة للمهاجم.
هدف دوري أبطال أوروبا في الأفق
في حين أن مباراة الدوري الفرنسي هي الأولوية المباشرة، فإن إدارة باريس سان جيرمان تضع نصب عينيها أيضًا التقدم في البطولات الأوروبية. إذا خرج النجم الفرنسي، الذي سجل 11 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، سالمًا من مباراة موناكو، فقد يكون جاهزًا لخوض مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي يوم الأربعاء المقبل.
سيكون لويس إنريكي في حاجة ماسة إلى لاعبه الأكثر إبداعًا استعدادًا لمباراة عملاق الدوري الإنجليزي. لقد افتقد الفريق قدرة ديمبيلي على اختراق دفاعات الخصم وتوسيع الملعب خلال فترة غيابه القصيرة بسبب الإصابة، ويمثل عودته تعزيزًا كبيرًا لخط هجوم باريس سان جيرمان.
دفعة قوية أخرى للويس إنريكي
الأخبار السارة لا تنتهي عند ديمبيلي، حيث أجاز القسم الطبي في باريس سان جيرمان عودة لاعبين آخرين مهمين. استأنف لاعب الوسط جواو نيفيس، الذي كان يعاني من مشكلة في الكاحل، التدريبات. وبالمثل، تغلب سيني مايولو المتعدد المواهب على مشاكله في ربلة الساق ليعود إلى الفريق.
تمكن كل من مايولو ونيفيس من إكمال التدريبات الكاملة مع الفريق هذا الأسبوع. إذا لم يتأثروا سلبًا بزيادة حجم التدريبات خلال الاستعدادات النهائية يوم الخميس، فمن المتوقع أن ينضموا إلى ديمبيلي في التشكيلة التي ستواجه موناكو، في الوقت الذي يسعى فيه باريس سان جيرمان إلى تعزيز صدارته للترتيب.
