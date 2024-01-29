أهدأ فترة انتقالات في التاريخ!.. لماذا ترفض الأندية الإنفاق بشهر يناير؟

انتقالات يناير 2024 تخيب الآمال!

يعتبر الميركاتو الشتوي الجارى لهذا الموسم، مخيبًا للأمال بسبب قلة الانتقالات بين الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

وشهدت نافذة الانتقالات بشهر يناير في السابق نجاحات كثيرة خاصة من فرق الدوري الإنجليزي التى كانت تنفق أموالًا باهظة.

وتعرض دانييل ليفي، رئيس نادى توتنهام لانتقادات قوية في الماضي، بسبب إنفاقه المحدود وتحسن الوضع قليلًا في الوقت الحاضر حيث ضموا تيمو فيرنر، على سبيل الإعارة من جنوى مقابل 21.5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5.2 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم اللاعب رادو دراجوسين، وتم ربطهم أيضًا بضم لاعب تشيلسي كونور جالاجر، لكن يبدو أنهم تراجعوا لأسباب مالية.

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والسؤال هو: أين ذهبت الأندية صاحبة الإنفاق الكبير؟، ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي كان تشيلسي قد أنفق 89 مليون جنيه إسترليني على مودريك، وتعاقد ليفربول مع كودي جاكبو، وكانت الأندية المتعثرة مثل بورنموث وليدز صاحبة إنفاق جيد أيضًا.