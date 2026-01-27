"ما قاله مؤسف!" .. أنطونيو كونتي يرد بغضب على تصريحات لوتشيانو سباليتي بشأن نابولي

يعلم كونتي أنه سيتعين عليه الفوز على ناديه السابق تشيلسي إذا أراد نابولي أن يحظى بفرصة للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل السماوي المركز الثامن قبل الجولة الثامنة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الملحق. وقد أضاع فرصة كبيرة لتعزيز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الـ24 الأولى الأسبوع الماضي، بعد أن اكتفى بالتعادل 1-1 مع كوبنهاجن الذي لعب بعشرة لاعبين.
وقال كونتي: "كان بإمكاننا تصحيح الوضع أمام كوبنهاجن، لكننا لم نكن جيدين بما يكفي. الآن نواجه تشيلسي، بطل العالم للأندية. أعرفهم جيدًا، وأعرف رؤيتهم واستثماراتهم وطموحاتهم. علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونعتمد على حليفنا القوي، ملعب مارادونا، ولا يمكننا الاستهانة بذلك. يعرف المشجعون أن النتيجة يجب أن تكون حاسمة. نحن نعرف ما يعنيه اللعب بدعم مشجعينا في الاستاد. سيكون من الرائع رؤية موجة زرقاء تدفعنا إلى الأمام".