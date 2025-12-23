يقال إن سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي بسبب رغبته في الفوز بالبطولات، وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" يبدو مانشستر سيتي في حالة جيدة للفوز بالبطولات في موسم 2025-26، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن الصدارة، والمركز الرابع في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. كما وصل سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة، وسيواجه نيوكاسل في الدور نصف النهائي، وسيواجه إكستر سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع ذلك، حث جوارديولا فريقه على تحسين أدائه إذا أراد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم. وقال لـ"سكاي سبورتس" بعد الفوز على وست هام: "أنا سعيد، لا يمكنني إنكار ذلك، لكن طريقة لعبنا بالكرة يجب أن تتحسن وإلا لن تكون كافية في مارس أو أبريل لنكون منافسين على الفوز بالدوري".

لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد، لكن السيتي يبدو الآن في أفضل وضع للفوز بسباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. كان مانشستر يونايتد حريصًا على التعاقد مع نجم بورنموث، على الرغم من إنفاقه مبالغ كبيرة في الصيف على المهاجمين بريان مبيومو وماتيوس كونيا وبنجامين شيشكو، لكنه لا يريد التعاقد إلا مع لاعبين "متحمسين للانتقال".