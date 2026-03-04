أنطوان جريزمان يزيد من جراح برشلونة بمنشور قاسٍ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس الملك

شارك الفائز بكأس العالم صورة مؤثرة له وهو يقف شامخًا بينما يظهر لاعبان من برشلونة في حالة من الحزن الشديد على أرض الملعب بعد خروجهم من البطولة. لم تكن الصورة وحدها هي التي أثارت ضجة، بل التعليق المحدد الذي اختاره ليصاحبها. سأل الفرنسي متابعيه بشكل مباشر: "هل هذه الصورة قاسية جدًا؟".

كانت الصياغة إشارة متعمدة إلى الموسم الماضي. بعد الفوز على أتلتيكو، نشرت الحسابات الرسمية لبرشلونة صورة للاعبي فليك وهم يحتفلون مع غريزمان الذي يبدو عليه الإحباط في المقدمة، مستخدمين نفس التعليق بالضبط. من خلال إعادة استخدام كلمات برشلونة نفسها في أعقاب إقصائهم، قلب اللاعب الدولي الفرنسي الطاولة على أصحاب عمله السابقين ليقول الكلمة الأخيرة في أسوأ لحظاتهم.