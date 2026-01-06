تحدث النجم البرازيلي الصاعد إندريك عن المحادثة الصريحة التي أجراها مع كارلو أنشيلوتي والتي أدت إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى ليون في يناير. وكشف المراهق أن مدرب منتخب البرازيل حثه على البحث عن فرصة للعب بانتظام في مكان آخر للمساعدة في تطوير مستواه قبل كأس العالم 2026، كما أوضح سبب كون المدرسة البرتغالية في ليون هي ما جعلت من عملاق الدوري الفرنسي الوجهة المثالية له.
"أنشيلوتي نصحني بترك ريال مدريد!".. إندريك يكشف أسباب اختيار صفقة ليون
أنشيلوتي ينصح إندريك بترك ريال مدريد
تم الكشف رسميًا عن المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا من قبل ليون يوم الاثنين، مما وضع حدًا لأسابيع من التكهنات بشأن مستقبله القريب. بعد أن شارك في مباراة واحدة فقط في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو هذا الموسم، لم تأتِ النصيحة الأكثر أهمية من رؤسائه في النادي، بل من مدربه السابق ومدرب المنتخب الوطني الحالي، أنشيلوتي.
وفي حديثه خلال حفل تقديمه في فرنسا، تحدث إندريك بنضج يفوق سنه عن القرار الصعب بالابتعاد عن بطل أوروبا. وأكد أن أنشيلوتي، الذي يقود الآن المنتخب البرازيلي في استعداداته لكأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية، لعب دورًا محوريًا في هذه العملية.
وقال إندريك يوم الإثنين في مؤتمره الصحفي في ليون أمام وسائل الإعلام: "نعم، تحدثت مع كارلو حول هذا الموضوع. أعطاني تعليمات حول ما يمكنني فعله، وما أحتاج إلى فعله للتحسن، وقد أثر ذلك فيّ حقًا".
بالنسبة للاعب يائس لتأمين مكانه في منتخب البرازيل لبطولة 2026، كان من الواضح أنه لا يمكن تجاهل نصيحة الرجل الذي سيختار ذلك المنتخب. لم يعتبر أنشيلوتي الإعارة فشلاً، بل تراجعاً تكتيكياً ضرورياً لضمان استعداده على المدى الطويل.
وقال: "نصحني بمغادرة [ريال مدريد]، واللعب، وتطوير مستواي الكروي، والذهاب إلى حيث يمكنني اللعب، وحيث يمكنني أن أكون سعيدًا، هذا القرار هو قراري بالطبع، لكن كارلو لعب دورًا فيه، لأنه مدرب رائع".
- AFP
إندريك: ريال مدريد أفضل محطة في مسيرتي
في اعتراف مفاجئ بالنسبة للاعب لم يشارك كثيرًا هذا الموسم، أكد إندريك أنه لا يشعر بالمرارة بسبب قلة مشاركاته في العاصمة الإسبانية. في الواقع، ادعى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أن الفترة التي قضاها على هامش الفريق الأول كانت في الواقع أبرز ما في حياته المهنية حتى الآن.
وقال إندريك: "لا، بصراحة، ما أقوله لأحبائي هو أن هذه كانت أفضل أشهر في مسيرتي"، رافضًا التلميحات بأنه يشعر بالمرارة بسبب قلة الفرص المتاحة له "لأنني حظيت بوقت لأكون مع زوجتي، وأبني منزلي وأرسي حياتي" على حد تعبيره.
المدرسة البرتغالية.. سبب اختيار إندريك لليون
عندما حان وقت اختيار الوجهة، لم يكن إندريك يفتقر إلى العروض. فقد أفادت التقارير بأن أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي كانت تراقب وضعه، لكن ليون فاز بالسباق. وكان العامل الرئيس، وفقًا للاعب، هو وجود المدرب باولو فونسيكا.
ينضم إندريك إلى فريق ليون الذي يتحسن تحت قيادة المدرب البرتغالي ويحتل حاليًا المركز الخامس في الدوري الفرنسي، بفارق نقطتين فقط عن المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا. كانت فرصة العمل مع مدرب يتحدث لغته ويفهم ثقافته الكروية عاملاً حاسماً.
وقال: "حقيقة أن الجهاز الفني برتغالي أمر جيد للغاية، لأنني تدربت بالفعل تحت قيادة مدرب برتغالي، أبيل فيريرا، في بالميراس، هذا أمر جيد بالنسبة لي، لأنني أعرف طريقة عملهم. كانت هذه نقطة إضافية".
كان إندريك قد انطلق في البرازيل تحت قيادة فيريرا، ومن الواضح أنه يرى أوجه تشابه في أسلوب فونسيكا التكتيكي المكثف. ستكون سهولة التواصل أمرًا حيويًا له وهو يسعى إلى الانطلاق فورًا في الدوري الجديد، مع العلم أن أنشيلوتي سيتابع كل دقيقة من بعيد.
- Getty Images Sport
صفقة مفيدة لكل الأطراف
تعتبر هذه الخطوة بمثابة إنجاز كبير لليون، الذي يسعى للعودة إلى طليعة الأندية الأوروبية بعد عدة سنوات مضطربة. إن انضمام إندريك يمنح فونسيكا سلاحًا فتاكًا في السباق على المراكز الثلاثة الأولى. لقد تعافى النادي من بدايته البطيئة ليصبح أحد أفضل الفرق في فرنسا، وقد أدى وصول هذا اللاعب البارز إلى تنشيط قاعدة المشجعين.
بالنسبة لريال مدريد، الأمل هو أن يسير إندريك على خطى اللاعبين الآخرين الذين نجحوا في الإعارة، ويعود إلى البرنابيو بخبرة وأهداف. بالنسبة لإندريك، المهمة أبسط: اللعب بشكل جيد، تسجيل الأهداف، وضمان أن يكون اسمه على قائمة أنشيلوتي عندما تنطلق كأس العالم في يونيو.